Diretor técnico da Aston Martin deixa F1 e passa para outra empresa do grupo | AutoSport

O responsável técnico de longa data da Aston Martin, Andrew Green, deixa de ter funções dentro da equipa de Fórmula 1, passando a supervisionar a direção técnica da Aston Martin Performance Technologies Limited, a empresa do grupo que desenvolve, leva até ao mercado as capacidades técnicas, fornecendo serviços de inovação, engenharia, testes e fabrico para a indústria, com Martin Whitmarsh na liderança como CEO.

Green tinha sido diretor técnico ainda com a designação da equipa como Force India e Racing Point e nos últimos dois anos como Aston Martin. A equipa revelou esta semana que Green passa a trabalhar com a equipa numa capacidade menos prática em 2023, passando o antigo responsável da aerodinâmica da Red Bull, Dan Fallows, a assumir formalmente o papel de diretor técnico da equipa de Fórmula 1.

“A estrutura está a crescer, e precisávamos de alguém com uma grande experiência técnica para supervisionar os projetos que queremos fazer”, explicou o diretor de equipa de F1, Mike Krack. “Foi uma escolha lógica. Tivemos a sorte de ter alguém como Andrew na nossa organização e vamos ver como se desenvolve”.

A alteração na organização da Aston Martin é recente e como tal, Green esteve diretamente envolvido na criação do novo carro da equipa de Fórmula 1, o AMR23.

Andrew Green em 2020