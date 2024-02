Diretor de Hockenheim não considera regresso da F1 se não houver um compromisso para baixar custos | AutoSport

“Não tenho números concretos”, disse Teske ao Auto Motor und Sport sobre a possibilidade do traçado alemão voltar a receber a Fórmula 1. “Mas é bem sabido que os novos países são capazes de angariar montantes diferentes dos circuitos tradicionais na Europa. Não sei até que ponto a espiral vai continuar a subir”. Em agosto de 2022, Stefano Domenicali afirmou que a Alemanha não estava a fazer o suficiente para negociar uma entrada no calendário, insistindo que tem havido apenas interesse da parte da Fórmula 1 em chegar a um acordo.

A Alemanha volta a não estar representada pelo quarto ano consecutivo no calendário da Fórmula 1, trocando-se argumentos entre os principais intervenientes ao mesmo tempo que se aponta o dedo ao “outro lado” pela falta de acordo. Agora, o diretor do circuito de Hockenheim Jorn Teske insiste que não tem recursos financeiros para pagar a vinda do mundial caso a Liberty Media não baixe o valor que pede.

