Deve a Fórmula 1 mostrar os seus acidentes, ou escondê-los?

Daniel Ricciardo despoletou um assunto que é muito interessante de debater. O australiano da McLaren queixou-se que a equipa que gere o site e as redes sociais da Fórmula 1 vai, por vezes, longe demais com a utilização de imagens de acidentes para entreter os adeptos.

Numa entrevista ao Square Mile, Ricciardo revelou como exemplo que num top 10 de momentos sobre a época passada publicados pela Fórmula 1 nas redes sociais, grande parte delas são acidentes, e questiona isso alegando que a Fórmula 1 é muito mais do que isso é que não se deve tornar numa espécie de ‘crash porn’.

“Penso que no ano passado, a F1 colocou nos seus canais sociais, tipo, ‘top 10 momentos do ano’ ou algo parecido, e oito dos dez foram acidentes.

Eu fiquei do tipo, vocês são uns idiotas do caraças. Talvez as crianças de 12 anos queiram ver esse tipo de conteúdo, e isso é fixe porque eles não conhecem nada melhor, mas nós não somos crianças. Apenas façam melhor, rapazes. Façam melhor do que isso”.

Já na altura do acidente de Romain Grosjean, Ricciardo se tinha insurgido contra a repetição ininterrupta de imagens.

Na verdade esta é uma questão que é interessante ser debatida com os adeptos, e já sabemos à partida que muitos vão dar total razão a Ricciardo e outros tantos ter opinião totalmente contrária.

Não sabemos sequer como vai ficar a caixa de comentários aqui em baixo. Se a balança se vai inclinar para uma das correntes de opinião ou situar-se mais ao centro, mas uma coisa é certa e é isso que queremos explicar aos adeptos para que ambas as ‘partes’ (os que acham uma coisa e os que acham outra) percebam o porquês das coisas serem feitas de determinada forma.

Começamos com um exemplo: O jornal ou a TV do Correio da Manhã. Muita gente que conhecemos se insurge pela forma como fazem jornalismo. Mas essa estratégia é assumida, pois pretendem ser muito diferentes do que faz a RTP, SIC ou TVI.

Não sabemos o que os responsáveis pela página da Fórmula 1 ou pelas redes sociais, deram como estratégia a quem produz os conteúdos, mas provavelmente estão somente a seguir indicações.

Trazendo a questão para o nosso caso, como é lógico, o tráfego é importante, e para que os caros leitores percebam, nós podemos fazer um artigo muito interessante, que demora horas a fazer, sobre técnica, por exemplo, e ele é lido por ‘X’ pessoas e em muitos casos se colocarmos um simples vídeo de um acidente, esse ‘X’ é multiplicado por 10. Mas há algum editor que se marimbe para este facto?

Portanto, tudo tem a ver com a estratégia de cada OCS. Daniel Ricciardo pode não gostar, e até é algo injusto pois o site oficial da F1 e o Youtube é um excelente mescla de boa informação, com entretenimento. E quando se trata de entretenimento, se os leitores/adeptos produzem 10 vezes mais visualizações quando se trata de um acidente ao contrário do que sucede com artigos de informação ‘normal’ o que vai fazer o editor, não mostrar o acidente? Digam-nos o que pensam do assunto.