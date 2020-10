Deve a Fórmula 1 antecipar novos regulamentos de motores?

Helmut Marko é de opinião que a Fórmula 1 deve considerar acelerar a mudança para novos regulamentos de motores. A nova era de unidades motrizes da F1 está prevista para 2026, mas o consultor da Red Bull traz o assunto à liça porque já percebeu que o risco da Mercedes continuar no topo até 2025 é grande, e por isso lança a ideia. Provavelmente, não será nada que os responsáveis da Fórmula 1 já não tenham pensado, pois a era de domínio da Mercedes que já dura desde 2014, começa a fazer mossa à F1. Não há competição que aguente tanto tempo de domínio duma só equipa e isso vai naturalmente afastar pessoas.

Claro que o ‘core’ de adeptos da Fórmula 1 sabe como são as coisas e alimenta a sua paixão doutras formas, porque sabe que a F1 é muito mais do que ver a Mercedes e Hamilton ganharem campeonatos consecutivos, mas é provável que a Liberty Media já tenha pensado no assunto. Ao invés de um parceiro, como sucede com a Honda, a Red Bull arrisca-se a voltar a ser um mero cliente de motores para o período de 2022-2025 porque os elevados custos de entrada e a complexidade das atuais regras das unidade motrizes significam que é pouco provável que novos fabricantes de motores entrem no desporto até que as novas regras sejam conhecidas: “Se apresentássemos um novo regulamento de motor, isso seria o melhor. Mas que interesse teria a Mercedes em mudar? Eles têm um motor otimizado, e com a sua vantagem de potência podem utilizar configurações de asas completamente diferentes. Abiteboul, provavelmente não sabe se deve ser a favor ou contra, enquanto que a Ferrari muito provavelmente estaria pronta para mudar. Mas se houver dúvidas, veremos novamente um voto contra a razão. Com esta unanimidade idiota, nada vai mudar muito”, previu Marko. Percebe-se o que pretende Marko, mas teria de ser sempre um assunto muito bem ponderado pois é um tema muito sensível.