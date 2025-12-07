Decisão F1 com três candidatos: histórico de reviravoltas inesperadas

A luta pelo título da Fórmula 1 em Abu Dhabi com Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri evoca as finais de 2007 e 2010, onde três ou quatro pilotos chegaram à derradeira prova ainda na luta. Em ambas, o líder à chega à decisão, perdeu o campeonato. Mau sinal para Lando Norris?

2007: Räikkönen ‘rouba’ título à McLaren no Brasil

No final de 2007, Lewis Hamilton liderava com 107 pontos, seguido de Fernando Alonso (104) e Kimi Räikkönen (100). Na grelha do GP do Brasil, Massa partiu da pole, seguido de Hamilton, Räikkönen e Alonso.

Räikkönen e Alonso ultrapassaram Hamilton logo na partida; o britânico caiu para oitavo após uma travagem mal calculada. Mais tarde, uma falha na caixa de velocidades deixou-o em 18º, terminando em sétimo após arriscar três paragens. Räikkönen venceu, seguido de Massa e Alonso, sagrando-se campeão por um ponto sobre os dois homens da McLaren, que durante o ano se ‘entretiveram’ em polémicas internas, com o título a ‘sobrar’ para a Ferrari.

2010: Vettel conquista primeiro título em Abu Dhabi

Quatro pilotos disputavam o título: Alonso (246 pontos), Webber (238), Vettel (231) e Hamilton (222). Vettel largou da pole em Yas Marina, seguido de Hamilton, Alonso, Button e Webber.

Após Safety Car inicial, as paragens nas boxes foram decisivas. Vettel manteve a liderança, ultrapassando Button; Hamilton ficou preso no tráfego. Alonso terminou em sétimo e Webber em oitavo, depois de não conseguirem desenvencilhar-se do Renault de Vitaly Petrov, após ambos terem parado cedo na corrida, entregando dessa forma o título a Vettel por quatro pontos, o que sucedeu sem nunca ter liderado o campeonato. Chegou à dianteira quando mais importava…

Lições para a final de 2025

Räikkönen ‘virou’ 17 pontos em duas rondas; Vettel recuperou 15 num só fim de semana. Verstappen (a 12 pontos) e Piastri (a 16) têm precedentes favoráveis contra Norris. A história mostra que tudo pode mudar numa corrida imprevisível. E essa é uma das belezas do desporto motorizado, em que a lógica, por vezes, é uma ‘batata’…