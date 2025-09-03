De pilotos a patrÃµes (Parte II)

Na histÃ³ria da F1, nÃ£o sÃ£o raros os casos de pilotos que, chegando a uma certa fase na sua carreira, procuram por novos desafios, desenvolvendo talentos do outro lado do muro das boxes. SelecionÃ¡mos alguns dos mais emblemÃ¡ticos, seja por causa dos pilotos, seja por causa das equipas
Bruce McLaren
Equipa: Bruce McLaren Motor Racing
Bruce fundou a equipa em 1963 para participar na Tasman Series com o chassis Cooper T70, que ele prÃ³prio desenhou. O primeiro McLaren, o M1, estreou-se em 1964 nas corridas americanas de sport-protÃ³tipos. O primeiro monolugar, o M2B, foi usado na F1 em 1966. Isto abriu caminho para a construÃ§Ã£o de carros para clientes. Em 1967, a McLaren estreou-se na Can-Am e ganhou cinco campeonatos consecutivos, com Bruce, Denny Hulme e Peter Revson, atÃ© 1971. Em 1968, a McLaren ganhou o seu primeiro GP com o patrÃ£o Bruce ao volante, na BÃ©lgica. ComeÃ§ou tambÃ©m a construir carros para F2, F5000 e IndyCar, que colecionaram vÃ¡rios sucessos durante os anos. Bruce McLaren morreu em 1970, testando um carro de Can-Am em Goodwood, mas Teddy Mayer continuou a gerir a equipa e o negÃ³cio de construÃ§Ã£o atÃ© 1980, quando Ron Dennis comprou a estrutura de F1.
Jackie Oliver
Equipa: Arrows GP International
Antigo piloto da Lotus, BRM e Shadow na F1, piloto desta Ãºltima tambÃ©m em Can-Am e F5000, alÃ©m vencedor de Le Mans em 1969 com a Porsche, Oliver jÃ¡ se tinha transferido para trÃ¡s do muro das boxes quando liderou um grupo de exÃlio da Shadow para a sua nova equipa, a Arrows. O prime
iro carro construÃdo, saÃdo da pena do projetista Tony Southgate, que tambÃ©m veio da Shadow, era uma cÃ³pia do carro da sua antiga equipa, o que gerou alguns problemas em tribunal. A Arrows demonstrou em vÃ¡rias ocasiÃµes ter andamento para ganhar corridas (em 1980, 81, 85, 88 e 97), mas estabeleceu o recorde de maior nÃºmero de Grandes PrÃ©mios sem vitÃ³rias, nada menos que 382. A equipa foi vendida a Tom Walkinshaw em 1996, mas Oliver permaneceu atÃ© 99, fechando as portas no inÃcio de 2003.
Jack Brabham
Equipa: Motor Racing Developments
Quando vei para a Europa, Brabham inscreveu os seus prÃ³prios carros, mas foi sÃ³ em 1961 que comeÃ§ou a construÃ-los aliando-se a Ron Tauranac para formar a Motor Racing Developments, construindo carros de F. JÃºnior. Em 1962, surgiu o primeiro carro de F1, o BT3, que inscreveu com a sua prÃ³pria equipa, a Brabham Racing Organisation (na Ã©poca, considerada uma entidade separada do construtor). Em 1964, comeÃ§ou a ganhar corridas, e em 1966 Brabham tornou-se o primeiro piloto a ser campeÃ£o com o seu prÃ³prio carro. Pelo caminho, construiu tambÃ©m carros de sport, F2, F3 e Indycar, sendo um dos principais construtores da F2 durante alguns anos. Brabham retirou-se da competiÃ§Ã£o no final de 1970 e vendeu a equipa a Tauranac. Este vendeu-a no final de 1971 a Bernie Ecclestone, por motivos financeiros. Ecclestone continuou na F1 e deixou de construir carros para clientes.
Dan Gurney
Equipa: Anglo American Racers
Depois de criar a All American Racers em 1964 na CalifÃ³rnia, em parceria com Carroll Shelby, Dan Gurney estabeleceu a Anglo American Racers em Surrey, na Inglaterra, fazendo um carro de F1, o Eagle Mk. 1, em 1966, em parceria com a Weslake Engineering, que fornecia o motor. Embora tenha sido vencedor de um GP em 1967, o Eagle ficou para trÃ¡s quando chegou o motor Ford Cosworth DFV. Gurney acabou com a operaÃ§Ã£o inglesa no final de 1968 (pelo caminho fazendo algumas corridas jÃ¡ com a McLaren), passando a dedicar-se Ã construÃ§Ã£o apenas do outro lado do AtlÃ¢ntico, essencialmente na F5000 e na IndyCar. Nos anos 80, a AAR trocou a IndyCar pelo Campeonato IMSA, onde foi a equipa oficial da Toyota atÃ© ao final de 1992.
Emerson Fittipaldi
Equipa: Fittipaldi Automotive
Wilson e Emerson Fittipaldi jÃ¡ tinham experiÃªncia na construÃ§Ã£o e carros no Brasil antes de virem para a Europa. Mas foi sÃ³ em 1974 que Wilson (Emerson ainda estava na McLaren) encomendou o design de um carro de F1 ao tambÃ©m brasileiro Richard Divila, batizado com o nome Copersucar. Emerson finalmente juntou-se Ã equipa em 1976, substituindo o seu irmÃ£o mais velho como piloto, e comeÃ§ou a obter resultados melhores. Foi sÃ³ em 1977 que os irmÃ£os Fittipaldi levaram a estrutura da equipa para a Inglaterra, os carros passaram a chamar-se Fittipaldi quando trocaram de patrocinador, e em 1980 fundiram-se com a estrutura da Walter Wolf Racing. Emerson e Keke Rosberg conseguiram alguns pÃ³dios, mas mudanÃ§as na estrutura, a guerra FISA/FOCA e um Emerson desmotivado levaram ao fecho da equipa no final de 1982.
Graham Hill
Equipa: Embassy Hill Racing
Insatisfeito com o ambiente na Brabham, Graham Hill resolveu fundar a sua prÃ³pria equipa para a temporada de 1973. Era uma pequena estrutura familiar, tanto que o antigo campeÃ£o comprou um Shadow em vez de construir o seu carro, e a equipa nem tinha nome formal, sendo conhecida pelo nome do patrocinador, os cigarros Embassy. Em 1974 Hill expandiu para dois carros, encomendados Ã Lola, empregando o projetista do carro para continuar a evoluÃ-lo, passando a chamar-se Hill GH1. Graham continuou a correr, mas uma nÃ£o-qualificaÃ§Ã£o no GP do MÃ³naco (quando era o recordista de vitÃ³rias nesta pista) levou-o a pendurar o capacete. Mesmo sem grandes resultados, Hill tinha o jovem Tony Brise sob contrato, marcando alguns pontos, mas tudo chegou ao fim quando Hill se despenhou no seu aviÃ£o privado, em Londres, com toda a equipa a bordo, em novembro de 1975.
Guy Ligier
Equipa: Equipe Ligier
Guy Ligier foi um self-made-man antes de se tornar piloto de automÃ³veis, comeÃ§ando nas categorias inferiores de monolugares. Em 1966 chegou Ã F1 como piloto privado, sem grande sucesso, mas fundou a sua primeira equipa, a Ecurie Intersport (tambÃ©m conhecida como Ford France) com Jo Schlesser. Quando este morreu em 1968, Ligier parou de correr e fundou uma marca com o seu nome, que comeÃ§ou a construir carros desportivos, participando algumas vezes nas 24 Horas de Le Mans. Em 1975, comprou os restos da Matra Sports e entrou para a F1 com um carro, atingindo sucesso rapidamente, vencendo nove corridas e atÃ© lutando pelo tÃtulo de 1979 a 81. Mas quando chegou a era turbo, a sua competitividade diminiu, com alguns bons resultados ocasionais. Em 1992, Ligier resolveu parar com o seu envolvimento e vendeu a equipa a Cyril de Rouvre, passando pelas mÃ£os de Flavio Briatore antes de ser comprada por Alain Prost em 1997.l
Alain Prost
Equipa: Prost Grand Prix
Depois de se reformar como piloto em 1993, Alain Prost manteve-se ativo na F1 como comentador televisivo, mas voltou a pensar na ideia de ter a sua prÃ³pria equipa, algo que jÃ¡ tinha contemplado em 1989. Em 1997, acabou por adquirir a Ãºnica equipa francesa em atividade, a Ligier, renomeando-a Prost Grand Prix. Apesar da sua ligaÃ§Ã£o histÃ³rica Ã Renault, foram a Honda e Peugeot que forneceram motores Ã equipa. O projeto comeÃ§ou bem, comeÃ§ando logo com dois pÃ³dios de Olivier Panis, mas nos anos seguintes a equipa teve sempre dificuldades em entrar no top 10. DÃvidas financeiras levaram Prost a encerrar a equipa antes de comeÃ§ar a temporada de 2002, chegando a existir rumores de um comprador, a Phoenix. Prost voltou Ã s pistas, para correr em GT e provas no gelo, mas em 2014 voltou a ser sÃ³cio de uma equipa, a e.dams, na FÃ³rmula E.
Jackie Stewart
Equipa: Stewart Grand Prix
Depois de se retirar da F1 no final de 1973, Jackie Stewart manteve-se ligado Ã Ford como embaixador da marca. O seu filho Paul montou uma equipa para correr em F3 e F3000 nos anos 80 e 90, atÃ© que Jackie conseguiu arranjar apoio direto da Ford para montar uma equipa de F1, estreando-se em 1997. Jackie e Paul passaram a gerir a Stewart Grand Prix em conjunto, tendo a aventura durado trÃªs anos, com um pÃ³dio de Rubens Barrichello no primeiro ano e uma vitÃ³ria de Johnny Herbert em 1999. Com Paul numa batalha contra o cancro, mas o sucesso da estrutura comprovado, Jackie Stewart vendeu a equipa Ã Ford, que resolveu renomeÃ¡-la Jaguar (que na altura pertencia ao construtor americano), com Bobby Rahal a assumir o comando. O antigo campeÃ£o escocÃªs, por seu lado, continuou ligado Ã Ford nos anos seguintes.
Aguri Suzuki
Equipa: Super Aguri F1
Aguri Suzuki fundou a sua primeira equipa, a ARTA, em associaÃ§Ã£o com a retalhista japonesa de peÃ§as automÃ³veis Autobacs, em 1997, para correr no Campeonato JaponÃªs de GT (hoje, Super GT) e FÃ³rmula Nippon, tornando-se uma equipa oficial da Honda e vencendo os tÃtulos de pilotos e equipas do Super GT em 2007. Pelo caminho, envolveu-se em alguns projetos na IndyCar (em associaÃ§Ã£o com AdriÃ¡n FernÃ¡ndez) e no DTM (apoiando Katsutomo Kaneishi). A Honda apoiou depois a criaÃ§Ã£o da Super Aguri F1 em 2005, entrando na F1 em 2006. Apesar de alguns pontos em 2007, com Takuma Sato, a equipa desfez-se pouco depois do inÃcio da temporada de 2008, com dÃvidas cada vez maiores. Os restos da equipa foram comprados por um empresÃ¡rio alemÃ£o, e Suzuki voltou a concentrar-se no JapÃ£o, voltando Ã Europa para entrar na FÃ³rmula E.
John Surtees
Equipa: Team Surtees
Ãšnico campeÃ£o de F1 e motociclismo, John Surtees montou a sua equipa em 1966, sendo campeÃ£o da Can-Am com um Lola. O primeiro projeto desenvolvido pelo Team Surtees foi o Lola-Aston Martin que foi a Le Mans em 1967, mas o primeiro carro com o nome Surtees foi o TS5, de F5000. O TS7 de F1 surgiu em 1970, a meio da Ã©poca. A equipa conseguiu mais sucesso com os F2 (Mike Hailwood foi campeÃ£o em 1972) e com os F5000 (vÃ¡rias vezes vice campeÃ£o), mas a partir de 1974 decidiu concentrar-se em exclusivo na F1. John Surtees deixou de pilotar em 1972 e passou a gerir a equipa, com a ajuda de Rob Walker. No entanto, o sucesso nÃ£o foi repetido e a Surtees nunca ganhou uma corrida (Carlos Pace fez o Ãºnico pÃ³dio, em 1973), recorrendo muito a pilotos pagantes na fase final, antes de encerrar as portas em 1978 por falta de fundos.