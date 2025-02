DAZN anunciou pack Motores com F1, F2, F3, Fórmula E, DTM…e CPV: custa 6.66€, 6.99€ ou 8.99€

Depois do Eurosport 2 Extra e Sport TV, agora é a vez da DAZN transmitir a Fórmula 1 para Portugal, tendo para isso criado um Pack Motores que lhe pode custar mensalmente 6.66€, 6.99€ ou 8.99€ dependendo da forma como fizer a subscrição.

A Fórmula 1 não será a única competição a transmitir, pois terá a companhia da Fórmula 2, Fórmula 3, onde vai haver um português, Ivan Domingues, o que não sucedia há 12 anos, Fórmula E, F1 Academy, Porsche SuperCup, DTM e… Campeonato de Portugal de Velocidade, Iberian Supercars, etc.

Os subscritores da DAZN não precisam de subscrever o canal Motores, passa a estar incluído no seu pacote. A DAZN tem os direitos da Fórmula 1, para já entre 2025 e 2027.

Tal como já sucedeu anteriormente noutros canais, a DAZN vai ter uma equipa específica para seguir os Motores, e que conta com nomes bem conhecidos, que já estiveram não só na SportTV Motores como no Eurosport 2 Extra:

Agora na DAZN, Óscar Góis volta à narração, acompanhado pelo João Carlos Costa.

Também no ar, revezando-se, ‘pilotos comentadores’: Henrique Chaves e Lourenço Beirão da Veiga, dois pilotos que sabem bem o que é andar lá dentro. Por fim, João Amaral, o especialista da DAZN e o homem que vai durante as corridas estar a ouvir a ver a acompanhar a transmissão entre as boxes e os pilotos e dar-nos conta disso no ar.

Das pistas, para o paddock, Rui Chagas, o piloto repórter que nos conta in loco a ação que testemunha.

Transitando também da Sport TV, o Nuno Pinto, coach de Lance Stroll, com a sua ‘inside information’.

A DAZN tem previsto em semana de Grande Prémio, começar na quinta-feira com a antevisão, e depois toda a ação nos dias seguintes, até segunda-Feira e não só. Na quinta-feira será dada voz aos pilotos, à sexta, sábado e domingo, Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, tudo em direto, todas as sessões de treinos livres, qualificações, qualificação Sprint, Corrida Sprint, tudo para acompanhar e no final da última prova do dia, um pequeno resumo daquilo que foi o mais relevante do dia. No domingo, dia da corrida, um programa de contagem decrescente antes do Grande Prémio, com intervenções em direto do local, análise dos especialistas, no final, o pós-comida, ainda a quente, na segunda-feira às 21h00 o ‘debrief’. Uma vez por mês a DAZN junta um grupo de amigos pessoas fora do meio, para um Paddock Club, que junta diversos convidados.

Como já percebeu a F1 não está sozinha, há ainda a Fórmula 2, F3, F1 Academy, Porsche SuperCup, DTM o Campeonato de Portugal de Velocidade, e segundo nos confessou o Diretor Geral da DAZN Portugal, Jorge Pavão de Sousa, para lá do CPV, vão olhar futuramente para os ‘motores’ em Portugal, de modo a tentar perceber o que possa fazer sentido. Mas não para já.

Quem não estiver interessado por tudo o resto que é transmitido pela DAZN, com o futebol internacional à cabeça pode subscrever somente o DAZN Motores, e tem três possibilidades de preço associadas a essa subscrição:

Mensal, 8.99€ sem fidelização;

Mensal com fidelização de 12 meses, 6.99€;

Anual, 12 meses, 79.99€, que significam 6.66€ mensais;

“Acreditamos que são claramente valores adequados e justos face à oferta que estamos a trazer e ao esforço de investimento que apresentamos do que vai ser a cobertura editorial mais reforçada de sempre no mercado nacional, e estou absolutamente convencido que vamos ter outras surpresas ao longo do ano onde vamos adicionando novos conteúdos nos decorrer dos próximos três anos, e estamos atentos a tudo aquilo que a oferta de Motores que o mercado nacional estará disponível para ser avaliado e com certeza a DAZN em Portugal e a DAZN globalmente está sempre à procura da melhor oferta que pode proporciona aos seus subscritores”, disse o Diretor Geral da DAZN Portugal, Jorge Pavão de Sousa.