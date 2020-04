David Coulthard: “O Alex Albon está num dos lugares mais difíceis da F1…”

O antigo piloto da Fórmula 1, David Coulthard, diz que Alexander Albon tem um dos trabalhos mais difícil na Fórmula 1. Em 2019, Alex Albon foi chamado a substituir Pierre Gasly na Red Bull Racing, fazendo dupla com Max Verstappen, que continua para a temporada de 2020.

Nas suas primeira nove corridas pela Red Bull, Albon pontuou em oito, tendo ficado à beira de um pódio no Grande Prémio do Brasil, mas um choque com Lewis Hamilton retirou-lhe essa possibilidade.

“Ele está num dos assentos mais difíceis da Fórmula 1, com o Max Verstappen ao seu lado. O Max é um grande talento e um vencedor que já conhece a equipa. Mas, o Alex também é fantástico e muito lutador.”