Fórmula 1: Ferrari apresenta SF21 a 26 de fevereiro

As equipas estão preparadas para colocar em campo versões atualizadas dos seus monolugares de 2021, com alterações obrigatórias na área do piso e do difusor traseiro, entre pequenas outras. Já na próxima segunda-feira será apresentado o primeiro monolugar de 2021, o McLaren, várias se seguirão nos dias seguintes. A Ferrari anunciou hoje a sua data. Fique a conhecer as datas.

Equipa/Data

McLaren/15 fevereiro

AlphaTauri/19 fevereiro

Alfa Romeo/22 fevereiro

Ferrari/26 fevereiro

Mercedes/2 março

Williams/5 março

Aston Martin/TBC

Alpine/TBC

Haas/TBC

Red Bull/TBC