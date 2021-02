Daniel Ricciardo: “Vim para a F1 para ser campeão, e ainda é isso que quero”

Daniel Ricciardo vai para a sua 11ª temporada na Fórmula 1, e chega a uma McLaren que passa a dispor agora dos melhores motores do plantel, e que depois duma acirrada luta no seio do segundo pelotão, terminou com a melhor classificação em muito tempo, o terceiro lugar.

Na Red Bull, o australiano nunca conseguiu melhor do que ser terceiro no campeonato, o que fez duas vezes, mas agora quer ir um passo mais longe. “Penso que esta é a minha melhor oportunidade de alcançar o que sempre disse ser o meu objetivo. Nunca quis chegar à F1 só para chegar à F1 – queria ser campeão mundial, e ainda quero.

A McLaren, com a forma como está a progredir, parece ser a melhor hipótese para mim, para o conseguir, talvez a melhor hipótese que já tive. Sinto que a McLaren está pronta para que eu seja um dos elementos que eles ainda não tiveram para os ajudar a vencer. Nunca se sabe neste desporto, mas estou confiante que estou no lugar certo. Há um sentimento de uma equipa faminta que passou por tempos difíceis, mas o ressurgimento está a acontecer. Senti isso desde o primeiro dia em que entrei pela porta. Eles querem mais, estão prontos para dar o próximo salto, e parece realista. É emocionante fazer parte disso”, disse Ricciardo ao The Sydney Morning Herald.