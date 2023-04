Daniel Ricciardo vai enfrentar o Nordschleife num Fórmula 1 | AutoSport

Daniel Ricciardo estará novamente ao volante de um monolugar de Fórmula 1 da Red Bull Racing no evento Red Bull Formula Nürburgring. O australiano vai levar um Fórmula 1 ao Nürburgring Nordschleife pela primeira vez em mais de dez anos, mas não estará sozinho.

a 9 de setembro e como parte das 12h de Nürburgring – o destaque da temporada da Nürburgring Endurance Series – os monolugares de Fórmula 1 vão regressar para voltas de exibição no Nordschleife, com a presença confirmada de Daniel Ricciardo.

Em 2007 Nick Heidfeld conduziu no ‘Inferno Verde’ do Nordschleife numa demonstração da Fórmula 1, acontecendo o mesmo em 2013 com Michael Schumacher, algo que Ricciardo vai repetir este ano.

A organização promete que nas próximas semanas os pilotos e máquinas estarão no Nürburgring em setembro, mas é certo que outros ex-pilotos de Fórmula 1 também estarão presentes.

Foto: Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool