Daniel Ricciardo vai rodar em Nordshleife com um F1 | AutoSport

O Nordshleife é um dos maiores desafios para os pilotos. E Daniel Ricciardo deverá enfrentar esse desafio a bordo de um F1. O australiano irá pilotar no Nordschleife durante as 12h de Nurburgring em setembro.

Os detalhes ainda não foram revelados, mas a data já está agendada para dia 9 de setembro, dia em que um carro de F1 voltará a nos 20,832 km da pista Nordschleife, para o espetáculo “Red Bull Formula Nurburgring” como parte do fim-de-semana de corrida de 12 horas.

Michael Schumacher fez uma corrida de demonstração num Mercedes antes do evento de 24 horas em 2013 e Nick Heidfeld exibiu o seu BMW Sauber em 2007. Em 2023, Ricciardo usará um Red Bull no que será uma das voltas mais antecipadas do ano.