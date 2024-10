Daniel Ricciardo recebe ‘sugestão dos Supercars Austrália

Agora, Daniel Ricciardo se encontra-se numa encruzilhada: aceitar o convite da Supercars Australia e reativar a sua carreira nas pistas, dedicar-se ao novo papel na Red Bull ou explorar outras oportunidades no mundo do automobilismo. O caminho que escolher poderá definir os próximos capítulos da sua história, e os seus adeptos, que são muitos, aguardam ansiosamente para ver qual será sua próxima manobra.

A saída de Ricciardo da Red Bull gerou reações diversas. Enquanto muitos criticam a maneira como a equipa lidou com a sua despedida, o ex-piloto de Fórmula 1, Marc Surer defende a Red Bull, lembrando que a equipa deu a Ricciardo uma segunda chance. No meio dessas opiniões divergentes, o futuro de Ricciardo permanece nebuloso, mas certamente repleto de possibilidades.

Apesar do interesse, as eventuais negociações ainda não começaram oficialmente. Tanto o piloto quanto sua equipa estão à espera do momento certo para dar o próximo passo, e é certamente prematuro para Daniel Ricciardo tirar já os olhos da F1.

