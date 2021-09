Dan Ticktum: “perdi a minha hipótese na Fórmula 1” | AutoSport

Dan Ticktum esteve em evidência várias vezes durante a sua, ainda, curta carreira de piloto, mas nem sempre dentro de pista. O jovem tem qualidade, mas é controverso e por isso, perdeu o lugar no programa de jovens pilotos da Red Bull e, mais recentemente, a Williams terminou a ligação com Ticktum. O britânico mostrou, no último fim de semana, o seu potencial dentro de pista, terminando a corrida principal da F2 no terceiro lugar, mas tem consciência que não terá mais oportunidades de chegar ao topo do desporto: a Fórmula 1.

“Sim, perdi a minha hipótese na Fórmula 1, não conheço muitos outros jovens pilotos que são expulsos de dois programas. Parece duro, mas foi o que aconteceu”, adiantou o piloto ao motorsport.com. Em entrevista à mesma publicação, Ticktum ainda afirmou que não tem sido um piloto que as equipas gostem da sua personalidade, não é tão “comercial” quanto outros jovens, mas que está a tentar mudar e tornar-se esse “artigo” procurado. “Sim, estou a mudar, e acredito que estou a aproximar-me desse artigo todos os dias, mas infelizmente acredito que provavelmente estraguei as minhas hipóteses agora, por isso não sei o que vou acabar por fazer no próximo ano”.

Ticktum continuou, afirmando que, “o nosso desporto é muito político e bastante injusto, e os melhores pilotos ou mais talentosos por vezes não chegam ao topo. Quer isso seja culpa minha ou não, já abri a boca demasiadas vezes e disse coisas que não devia ter dito, mas sou quem sou. Eu não me enquadro bem no molde moderno do piloto de Fórmula 1, o que, como se pode avaliar pelo meu tom de voz é bastante deprimente, mas é a vida. Estou bastante triste por me ter separado da Williams, nunca digo nunca, sou um piloto muito rápido, talvez um dia exista um caminho de volta à Fórmula 1, mas não parece promissor”.