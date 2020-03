Dan Ticktum ainda chateado com a saída do programa júnior da Red Bull

Dan Ticktum revelou em entrevista ao motorsport.com que ainda “se sente chateado” depois de ter saído do programa júnior da Red Bull Racing, após um mau arranque de temporada na sua estreia na Super Fórmula japonesa em 2019.

Depois de um segundo lugar em 2018 na Fórmula 3 Europeia e uma vitória no Grande Prémio de Macau de 2018, Ticktum foi colocado na Super Fórmula pela Red Bull em 2019, em preparação para a sua eventual caminhada para a Fórmula 1.

O piloto britânico não teve um início excelente, marcando apenas um ponto em três corridas, depois perdendo o lugar na equipa Mugen e também o lugar no programa júnior da Red Bull Racing.

Agora, Ticktum conseguiu voltar ao ‘circo’ da Fórmula 1, assegurando um lugar na Fórmula 2, na equipa DAMS, e também sendo contratado pela Williams para ser piloto de desenvolvimento.

. @DanTicktum 🗣️ “It is a privilege to be joining the Williams Racing Driver Academy, especially given Williams’ incredible heritage in our sport."



Hear from the newest member of the ROKiT Williams Racing family 📽️ pic.twitter.com/ukK0MBe8SQ