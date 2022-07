Dakar: Nikita Mazepin pondera participação | AutoSport

Nikita Mazepin parece estar a mudar o rumo da sua carreira e depois de uma passagem falhada na F1, o piloto russo está a tentar novas alternativas. O jovem participou no Silk Way Rally, na categoria T3, com um SSV e acabou por vencer na sua categoria.

“Estará o Dakar no meu caminho? Veremos”, disse Mazepin no programa ‘All to Match TV’. “Antes do Dakar, precisamos de fazer muito trabalho de preparação. Emocionalmente, agora compreendo melhor o que é exigido de mim. O Dakar começa este ano em 31 de Dezembro e termina em 15 de Janeiro. São 15 dias de luta ao volante. Já terminei 10 e sinto-me cansado, por isso preciso de pesar tudo e preparar-me”.

Já não seria a primeira vez que um piloto de F1 se aventurava no Dakar e o recente exemplo de Fernando Alonso é algo para o qual Mazepin olha com atenção:

“Penso que a actuação de Fernando me deu uma oportunidade de me familiarizar mais com o Dakar. Foi interessante para mim ver como um homem que compete no asfalto competiu fora da estrada. Num dos desfiles de pilotos de F1, perguntei-lhe se gostava de ralis. E o Fernando respondeu que gostaria de voltar. Em Junho, participei no Troféu Ladoga numa moto-quatro e agora compito num ATV. Gosto, é o que gostaria de fazer se não estiver na F1, se tiver um contrato com uma equipa”.