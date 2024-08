Cyril Abiteboul: Hyundai mantém compromisso com o WRC e fecha a porta à F1

A Hyundai Motorsport está a considerar expandir a sua presença no desporto automóvel, mas descartou uma entrada imediata na Fórmula 1. A empresa está atualmente concentrada no Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), onde lidera a classificação dos construtores e Thierry Neuville lidera a classificação dos pilotos, bem como na participação no TCR World Tour.

O Presidente da Hyundai Motorsport, Cyril Abiteboul, falando no Rally da Finlândia, enfatizou o interesse da marca em aproveitar o desporto automóvel para melhorar os seus produtos e tecnologia, mas afirmou que não estão preparados para o compromisso e controlo necessários para uma entrada na Fórmula 1. Abiteboul, com um passado na F1 na Renault, rejeitou os rumores de que a Hyundai se juntaria à F1 em breve, sugerindo que a entrada potencial mais cedo seria em 2031 devido ao longo tempo de preparação necessário.

“Estamos a procurar”, disse Abiteboul, citado pelo autoweek.com. “Somos uma marca global, somos o terceiro maior fabricante de automóveis se juntarmos o volume da Kia e da Genesis, com mais de sete milhões de carros [vendidos], por isso temos a profundidade e o alcance em termos de quota de mercado, em termos de capacidade financeira, para fazer mais.

O que é fundamental para nós é a forma como podemos melhorar o nosso produto e como podemos melhorar e aprender a tecnologia através do desporto automóvel, pelo que tudo o que possa ajudar nessa área será considerado. Não há nenhuma decisão tomada para já, a única decisão e foco é estar aqui [no WRC] e ganhar aqui, estaremos aqui novamente no próximo ano, quanto ao resto são discussões em curso.”

“Acho que não estamos prontos para a Fórmula 1”, disse Abiteboul. “Penso que a Fórmula 1 é um mundo tão grande que, para considerarmos a Fórmula 1 sem sermos patrocinadores – somos muito autênticos no que fazemos, por isso não temos interesse em pagar as contas de outra pessoa, não é o nosso estilo, não queremos ser patrocinadores – se não quisermos ser patrocinadores, temos de controlar a tecnologia. Por isso, é claramente algo para o qual não estamos preparados; não é algo que nos interesse, talvez num futuro a longo prazo, mas é algo para o qual não estamos de todo preparados a curto prazo”.

Abiteboul está atualmente concentrado no sucesso da Hyundai no WRC e expressou simpatia pelos seus antigos colegas da Renault, que enfrentam incertezas com a proposta de saída da Renault do fabrico de motores de F1 até 2026.