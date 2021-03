Cyril Abiteboul deixa muito poucas saudades na Fórmula 1

Pelos vistos, Cyril Abiteboul não vai deixar saudades nenhuma em muita gente na Fórmula 1. Em primeiro lugar e mais importante, Davide Brivio é um Senhor, traz uma bagagem do MotoGP totalmente insuspeita.

Já relativamente a Abiteboul, costuma dizer-se que para “dançar são sempre precisos dois”, e as consecutivas polémicas e ‘bate boca’ em que se envolveu com a Red Bull, nomeadamente Christian Horner, não foram bonitas, especialmente do lado de quem defendia uma marca como a Renault.

É verdade que a este nível, na F1, não se pode ser “um gajo porreiro”, pois há sempre alguém preparado para ‘minar’, mas o que se viu entre Abiteboul e Horner foi demais. E o pior é que ambos tinham bons argumentos, e ambos perderam a face em alguns momentos.

Tudo isto a propósito de um recente programa sobre Fórmula 1 no ‘Formule 1 Café no Ziggo Sport’, onde se debate com muito vigor a F1. E os comentadores e convidados não foram simpáticos para Abiteboul: “Ele é um escroque e um vigarista” disse um dos comentadores do programa, Jack Plooij: “Em geral são todos, claro, mas ele não era o mesmo à frente e atrás das câmaras”.

Tom Coronel, um dos convidados, referiu-se às disputas entre Abiteboul e a Red Bull. “O que eles trouxeram à tona e como estavam a irritar-se mutuamente, isso não foi correto para p negócio. Era apenas infantil. Quando a Renault ainda fornecia os motores para a Red Bull, os últimos anos de cooperação não foram propriamente agradáveis entre as duas partes.

Segundo Plooij, é especialmente o carácter de Abiteboul que lhe causa problemas. “Se o compararmos com outros chefes de equipa, ele era realmente muito arrogante. Tinha a mania que era bom”. Já sobre o substituto de Abiteboul, Brivio, o comentador da Ziggo Sport é muito mais positivo. “É um bom nome, uma excelente pessoa, espero muito dele”. Recentemente, só mesmo Esteban Ocon se ouviu a dizer que vai ter saudades de Cyril Abiteboul…