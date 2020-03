Cyril Abiteboul: “A indústria automóvel treme? Sim, mas estará a Renault pior do que a Daimler? Não estou certo…”

O chefe de equipa da Renault, Cyril Abiteboul, diz não perceber o porquê de lhe perguntar mais vezes sobre o futuro da Renault na Fórmula 1 do que às outras equipas do pelotão.

O fabricante francês foi um construtor entre 1977 e 1985, depois de 2002 a 2011 e de 2016 até agora. Mas, mesmo não estando presente com uma equipa oficial, o fabricante tem fornecido motores na maioria dos anos.

Desde a sua entrada em 2016 que a equipa tem dito que 2019 seria o ano em que estariam na sua máxima força, mas tal não aconteceu, com um quinto lugar nos construtores, atrás da equipa a que fornece motores, a McLaren. Daniel Ricciardo teve o melhor resultado no Grande Prémio da Itália, com um quarto lugar.

Esta situação leva a muitos rumores de que a Renault pode estar de saída da Fórmula 1, mas Abiteboul diz que não.

“Há sempre pressão nas dez equipas, mas com a Renault é diferente e estranho. Parece-me que temos de responder a essa pergunta [a continuidade da Renault na Fórmula 1] mais vezes do que as outras equipas.”

“O novo acordo da concórdia está em progresso e na direção certa. As novas regulamentações também são bastante positivas. Estamos no caminho certo.”

“A indústria automóvel treme? Sim, mas estará a Renault pior do que a Daimler? Não estou certo.”

O nosso valor está cá, só o precisamos de mostrar. Cabe-nos a nós mostrar o nosso desempenho. Se ele melhorar, com certeza que vamos responder a menos perguntas dessas [sobre a continuação da Renault na Fórmula 1].”