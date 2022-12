Crescimento financeiro da Fórmula 1 ainda está no início, diz Zak Brown | AutoSport

Desde que assumiram o controlo da Fórmula 1, a Liberty Media tem trabalhado para fazer crescer a competição. Desde criar um novo regulamento técnico para tentar tornar as corridas mais interessantes, a realizar provas em locais que antes nem sequer eram opções. O interesse aumentou num mercado muito importante para os detentores dos direitos comerciais da F1: os EUA. Através de uma série de inovações, a F1 tem crescido e isso aumenta o bolo a dividir pelas equipas, mas para o CEO da McLaren, Zak Brown, este crescimento ainda está no início, prevendo números ainda maiores dentre de pouco tempo.

“Nunca vi a F1 tão popular do que é hoje”, começou por dizer Brown. “Nunca vi as equipas tão saudáveis do que são agora, nunca vi a quantidade de parceiros empresariais no desporto. […] O que mais me entusiasma é pensar que estamos apenas a começar”.

Brown refere-se ao facto de como o limite orçamental imposto pela FIA e F1 pode resultar no fim do domínio de apenas uma ou duas equipas para “cinco ou seis que podem ganhar corridas, três ou quatro a lutarem pelo campeonato. Isso tornará o desporto ainda mais excitante, o que atrai mais adeptos”.

O responsável máximo da McLaren salientou o crescimentos no mercado da América do Norte e no Médio Oriente, argumentando que o Grande Prémio de Las Vegas de 2023 vai consolidar a disciplina nos EUA. Zak Brown está de acordo com a política seguida pela Liberty Media, afirmando que “perdíamos 100 milhões de libras esterlinas quando cheguei [à McLaren], que está bem documentado. Agora, temos um fluxo de caixa positivo que se vai transformar em lucro”.