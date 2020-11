CPVC/ CPVL: Regresso à pista com boa lista de inscritos

Os campeonatos de Portugal de Clássicos, Clássicos 1300 e Legends vão regressar à pista no próximo fim de semana, no Autódromo Internacional do Algarve.

A Associação Nacional de Pilotos de Automóveis Clássicos (ANPAC) o Portimão 2 – Super Racing Series. Apesar do aumento da incidência da Covid-19 em todo o país, o excelente exemplo dado por todos os participantes nas provas das disciplinas organizadas pela ANPAC

permite que o evento seja realizado na data aprazada no calendário.

Serão quase 60 as equipas presentes no Portimão 2 – Super Racing Series, igualmente divididos entre os Clássicos, Clássicos 1300 e os Legends.

Contas feitas, nos Clássicos e Clássicos 1300 estão inscritos 29 automóveis

polvilhados pelas diversas classes.

Destaque para a “armada” Ford com vários Escort RS, que vão tentar derrotar os Porsche 911 RSR, lembrando a estreia de um Mini Cooper do Gr.5 que vem animar as lutas neste agrupamento. Carlos Vieira (Ford Escort RS 1600), João Macedo Silva (Porsche 911 RSR) e Joaquim Jorge (Ford Escort RS 1600), vão tentar reeditar as lutas experimentadas em Portimão e em Braga. Referência, ainda, para a presença de vários Ford Escort RS 2000 do Grupo 1, que vêm dar outro colorido à grelha de partida dos Clássicos.

Entre os pilotos dos Clássicos 1300, a luta far-se-á entre os vários Datsun 1200 que preenchem as classes H71 – 1300 e H75 – 1300, aguardando-se uma aguerrida disputa pela vitória entre Luís Alegria e José Fafiães, com João Braga a espreitar uma oportunidade de se esgueirar rumo à vitória.

Nos Legends também estão inscritos 29 automóveis, com destaque para a categoria L99-2000 com o grosso dos participantes, numa grelha de partida que é diversificada e com carros para todos os gostos. Uma categoria cada vez mais interessante onde todos vão tentar contrariar o favoritismo do BMW 320d de Manuel Fernandes e Hugo Mestre (categoria Livre). Nessa fila de candidatos a destronar o BMW 320d encontramos os BMW M3 de Joaquim Soares e António Barros e os irreverentes Volvo 850 T5 de Miguel Monteiro e Filipe Matias e a sempre espetacular versão carrinha pilotada por Nuno Figueiredo.



Os seis resilientes pilotos da categoria Feup 2 voltam a juntar-se para oferecer um espetáculo diferenciado na pista do AIA com os aguerridos Fiat Punto 85, sendo absolutamente imprevisível apontar um favorito á vitória. Destacar, ainda, a presença de Gustavo Moura Jr. com o seu Alfa Romeo 156 da categoria Feup 3, apostado em dar luta a carros mais potentes e velozes.



João Macedo Silva, presidente da ANPAC: “Realmente impressiona que neste contexto, os pilotos dos Clássicos e dos Legends tenham respondido, uma vez mais, presente! É gratificante verificar que, uma vez mais, são os Clássicos e os Legends que mantêm a competição automóvel, na vertente da velocidade, em movimento sendo grandes contribuintes para os valores de retorno mediático da disciplina, superior a 3,6 milhões de euros. A direção da ANPAC está muito satisfeita com esta adesão dos pilotos e equipas e tudo fará para que em 2021 tenhamos ainda mais e melhor competição. Para o Portimão 2 – Super Racing Series, desejamos que todos possam contribuir para a manutenção da imagem de cumprimento das normas de

segurança face á pandemia de Covid-19.”

Open de Velocidade não vai a Portimão

O Open de velocidade, a competição que recebeu um novo impulso este ano, não irá a Portimão para esta ronda, ao contrário do que era esperado. O AutoSport tentou chegar à fala com os responsáveis deste campeonato mas não obteve ainda resposta, que nos permitirá entender os motivos que levaram a esta ronda do Open a não acontecer.



Horário



Sábado, 7 de novembro

09.30 – 10.30 – Treinos privados – CPVC, CPVC 1300 e Legends

11.50 – 12.10 – Legends – Treino Livre

12.20 – 12.40 – CPVC e CPVC 1300 – Treino Livre

14.45 – 15.05 – Legends – Treino Cronometrado

15.15 – 15.35 – CPVC e CPVC 1300 – Treino Cronometrado



Domingo, 08 de novembro

10.40 – 11.05 – Legends – Corrida 1

11.25 – 11.50 – CPVC e CPVC 1300 – Corrida 1

14.10 – 14.30 – Legends – Corrida 2

14.55 – 15.20 – CPVC e CPVC 1300 – Corrida 2