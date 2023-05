Corridas Sprint: Vale a pena continuar com a ideia? (Sondagem) | AutoSport

No fim de semana do Azerbaijão estreou-se mais um novo formato de corridas Sprint. A FOM tem testado novas formas de servir o espetáculo aos fãs de F1 e em Baku, a corrida Sprint ganhou uma qualificação dedicada, com o sábado a ser um dia unicamente dedicado ao novo formato.

As opiniões dividem-se e se alguns pilotos gostaram da ação extra em pista, outros não gostaram do novo formato e preferem o tradicional. O mesmo aconteceu com os fãs. O que queremos medir é de que forma o novo Formato foi bem-sucedido. Vale a pena continuar com a ideia? Que mudanças são necessárias para se manter? O que mudava? O leitor tem a palavra.

