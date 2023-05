Corridas Sprint: Vale a pena continuar com a ideia? – Resultado da Sondagem | AutoSport

A Fórmula 1 tem testado novas formas de servir o espetáculo aos fãs e no fim de semana do Grande Prémio do Azerbaijão a corrida Sprint ganhou uma qualificação dedicada, passando o dia de sábado a ser um dia unicamente exclusivo para a Sprint.

As opiniões dividem-se e se alguns pilotos gostaram da ação extra em pista, outros não gostaram do novo formato e preferem o tradicional. O mesmo aconteceu com os fãs. O que tentamos fazer foi medir entre os leitores do AutoSport se o novo formato foi bem-sucedido.

À questão ‘Gostou do novo formato das corridas Sprint?’, 47.8% dos leitores que votaram responderam que não gostaram nem deste novo formato nem do anterior, enquanto 34.6% afirma que faz mais sentido um dia completamente dedicado à corrida Sprint. 17.6% preferiam o formato anterior.

A maioria dos leitores que votaram considera que não se deve manter o formato agora posto em prática: 42.5% pensam que a F1 deve manter o formato de três treinos, uma qualificação e uma corrida; 21.7% não ficaram convencidos que funcione e 35.8% consideraram que é uma ideia que pode tornar os fins de semana de corrida mais animados.

32% dos leitores gostou que existissem duas qualificações distintas e 25.6% considera que apenas um treino livre único pode tornar a competição mais equilibrada.

VOX POP

Cágado 1: “O excesso de competição torna-a banal. Prefiro um fim de semana em crescendo, como uma única corrida em que se joga tudo. A única ideia recente (para mim que sou velho 😉 ) de que gosto é o formato da qualificação em Q1; Q2; Q3 – que melhorou com 1 jogo de pneus a mais para o Q3. Talvez pudesse ser testada a obrigatoriedade de pneus em cada segmento. Além de preferir o crescendo para uma única corrida, acho os treinos essenciais para desenvolvimento carro e adaptação dos rookies – não há renovação de pilotos sem testes.

Isto não quer dizer que não tenha visto todas as corridas de sprint até hoje (se a FOM medir audiências em Portugal, estou a ir contra aquilo que defendo). A única que gostei foi Interlagos, com a recuperação do Hamilton – mas esta só aconteceu pelo facto de ele ter sido penalizado, senão não teria tido graça.”

Daniel Sousa: “Não acho piada nenhuma as sprints. Tenho saudades dos treinos livres de horas para me deleitar a ouvir todos os comentários e estar simplesmente chill.”