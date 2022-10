Correr à chuva na F1: ‘feedback’ pode passar para os pilotos através de ‘voltas de reconhecimento’ | AutoSport

Segundo o Motorsport.com os pilotos de F1 e a GPDA, Grand Prix Drivers Association estão a ponderar poder haver uma forma diferente de atestar o estado dos circuitos que sejam fortemente assolados pela chuva, tal como sucedeu no passado fim de semana no Japão e que levou ao atraso do início e consequente encurtamento da corrida.

A ideia geral é que o Safety Car não é o ideal para perceber o estado da pista e tendo em conta que não há solução melhor do que serem os próprios pilotos a manifestar-se sobre a situação a ideia passa por permitir que em caso de corrida atrasadas no seu começo ou interrompidas por causa da chuva os piloto possam fazer voltas de reconhecimento e transmitir essa informação ao diretor de Prova que assim teria o feedback perfeito para tirar as suas conclusões.

O presidente do GPDA, Alex Wurz, entende que as ‘voltas de reconhecimento’ seriam a ferramenta ideal para a FIA ter a melhor informação possível sobre as condições da pista.

Os F1 em pista iriam proporcionar as melhores condições para todos os envolvidos tirarem as suas conclusões, comissários de pista incluídos.

Com o feedback dos pilotos, será também muito mais fácil aos adeptos compreenderem porque o que os pilotos dizem tem diretamente a ver com a sua segurança e não há nada mais importante que isso…