Cópias através de ‘engenharia inversa’ vão ser proibidas na F1

A FIA está a preparar-se para impedir a “engenharia inversa” na Fórmula 1, depois deste caso da Racing Point. De acordo com o que Nikolas Tombazis, responsável pelos assunto técnicos da FIA, diz, e depois da Racing Point ter deixado claro que copiou o conceito aerodinâmico global do Mercedes W10 do ano passado a partir de fotografias, essa prática, que até agora não está contemplada nas regras, vai passar a estar.



A FIA pretende proibir o excesso de a cooperação entre equipas que têm uma relação comercial, e que partilham legitimamente outras tecnologias, mas também o roubo direto de ideias dos rivais.



Foi o que a FIA disse às equipas, em carta, chamado-lhe “Proibição de cópia extensiva de automóveis a partir de 2021”. As modificações dos regulamentos técnicos de 2021 impedirão as equipas de utilizar a fotografia ou outras técnicas de engenharia inversa para copiar grandes partes dos carros doutras equipas. Nos próximos tempos vai saber-se mais detalhes quanto a este tema.