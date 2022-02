Contrato recorde entre Fórmula 1 e circuito do Bahrein | AutoSport

A Fórmula 1 e o circuito internacional do Bahrein anunciaram a renovação do contrato que permite a realização do GP naquele traçado até 2036. O contrato antigo expirava em 2026, mas as duas partes assinaram uma prorrogação de 10 anos até 2036, tornando o novo acordo no mais longo da história do disciplina com um circuito.

Comentando o novo contrato, Stefano Domenicali, CEO da Fórmula 1, disse: “Estou encantado por competirmos no Circuito Internacional do Bahrein até 2036, onde se vão realizar mais corridas incríveis e excitantes para entusiasmar os nossos fãs. Desde 2004, temos tido algumas corridas fantásticas em Sakhir e mal podemos esperar para lá voltar para o início do campeonato de 2022, à medida que começamos uma nova era para o desporto. O Bahrein foi o primeiro país do Médio Oriente a receber a Fórmula 1 e tem um lugar muito especial no nosso desporto, e eu pessoalmente quero agradecer ao Príncipe Salman e à sua equipa pela sua dedicação e trabalho árduo ao longo da nossa parceria e aguardo com expectativa os muitos anos de corridas que temos pela frente”.

O Presidente do Circuito Internacional do Bahrein, Arif Rahimi, acrescentou: “Tem sido uma grande honra para o Bahrein receber a Fórmula 1 desde 2004 e estamos encantados por este novo compromisso ter cimentado o nosso lugar no calendário no futuro”.

O Bahrein acolhe em 2022 a corrida de abertura da época a 20 de março, para além dos três últimos dias de teste pré-temporada, de 10 a 12 de março.