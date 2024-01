Continuam as críticas à Visa Cash App RB: identidade da F1 a perder-se? | AutoSport

Na verdade pode ter sido exatamente essa a intenção. Do ponto de vista o marketing é brilhante, mas tal é o nível da crítica que isso pode ter um efeito contrário. quando perguntaram a Jenson Button como vai chamar a segunda equipa da Red Bull na televisão este ano, Button foi claro: “Tal como me disserem para lhe chamar”

Jenson Button é só mais um de muitos a referir-se à confusa mudança de nome da antigo Alpha Tauri, para Visa Cash App RB. Tal como já referimos, Jenson Button pensa o mesmo ao admitir que as equipas de marketing da Sauber e da Red Bull foram inteligentes. É que não se fala doutra coisa e este artigo é mais um exemplo: “As pessoas estão a falar sobre isso, certo? Então isso é bom. Obviamente, funcionou para que as pessoas falassem sobre o assunto”, disse.

