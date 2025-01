Conflito de interesses: FIA demite Johnny Herbert do cargo de Comissário Desportivo

Polémica na F1 com a saída de Johnny Herbert, que reacende debate sobre comissários permanentes

Johnny Herbert foi demitido do cargo de Comissário Desportivo da FIA devido a conflito de interesses com o seu envolvimento com a imprensa, em que reiteradamente faz comentários públicos sobre decisões controversas, levantando com isso, preocupações sobre potenciais conflitos de interesse com as suas funções na FIA.

Os seus recentes comentários sobre Max Verstappen, Oscar Piastri e George Russell, entre outros, chamaram a atenção da FIA.

Recorde-se que houve também alguma polémica no GP do México com o papel de Herbert como comissário da FIA, depois de várias decisões que geraram controvérsia, especialmente as duas penalizações impostas a Max Verstappen.

Esta situação abre o debate sobre comissários permanentes na F1 e esta saída de Herbert tem lugar no meio de discussões sobre a consistência da ‘arbitragem’ na F1.

Muitos pilotos, incluindo George Russell, defendem um painel permanente de comissários para garantir maior uniformidade nas decisões, mas o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, não tem a mesma opinião, escudado-se nos custos

Segundo o Comunicado oficial da FIA, as funções de comissário e comentador de Herbert são incompatíveis:

“É com pesar que anunciamos hoje que Johnny Herbert deixará de ocupar o cargo de comissário de pista da FIA. Johnny é muito respeitado e trouxe uma experiência e conhecimentos inestimáveis para o seu papel. No entanto, após discussão, foi mutuamente acordado que os seus deveres como comissário de pista da FIA e o de comentador na imprensa são incompatíveis. Agradecemos-lhe os seus serviços e desejamos-lhe felicidades para o seu futuro”.