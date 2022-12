Concorda com as limitações no discurso imposto pela FIA no WEC e na F1? – Resultados da Sondagem | AutoSport

Em menos de duas semanas, a FIA anunciou duas novidades nos regulamentos que podem dar que falar. Ironicamente, tratam-se de regras que limitam o discurso dos intervenientes.

Na semana passada vimos introduzida uma regra que proíbe os fabricantes de Hypercars de falarem sobre o BoP. No regulamento pode ler-se que “os fabricantes, concorrentes, pilotos e todas as pessoas ou entidades associadas às suas empresas [que competem nos Hypercars], não devem procurar influenciar o estabelecimento do BOP ou comentar o seu resultado, incluindo através de declarações públicas, nos meios de comunicação e nas redes sociais.” Qualquer violação destes princípios será sancionada pelos comissários em qualquer altura durante a competição, inclusive após a corrida.

Significa na prática que estão todos proibidos de falar publicamente do BoP. Não parece uma solução saudável. É certo que já vimos campeonatos que sentiram dificuldades com o BoP, com as marcas a fazerem jogos políticos (usando os media) para pressionar, algo que vimos com frequência no WTCR (agora morto). No WEC, a discussão do BoP foi também constante, como deve ser, pois é um elemento diferenciador e que influência os resultados, mas não terá sido tão tóxica como vimos noutros campeonatos. Agora, as equipas ficam proibidas de dizerem o que querem sobre o BoP. Uma solução radical e que não deverá encontrar muito adeptos.

Depois desta regra que é no mínimo discutível, surge agora uma alteração ao Código Desportivo Internacional. A FIA proibiu “a elaboração e exibição de declarações ou comentários políticos, religiosos e pessoais, nomeadamente em violação do princípio geral de neutralidade promovido pela FIA ao abrigo dos seus Estatutos, a menos que previamente aprovado por escrito pela FIA para Competições Internacionais, ou pela Autoridade Desportiva Nacional relevante para as Competições Nacionais dentro da sua jurisdição. O não cumprimento das instruções da FIA relativamente à nomeação e participação de pessoas durante as cerimónias oficiais em qualquer competição a contar para um Campeonato da FIA” será agora considerado uma violação dos regulamentos.

Ou seja, em pouco tempo, a FIA proibiu de falar sobre o BoP que é uma ferramenta indispensável para o WEC no formato atual e proibiu os pilotos de falar sobre assuntos políticos que não tenham a sua aprovação. Isto vem após ouvirmos há algum tempo o presidente da FIA dizer preferir quando os pilotos se focavam apenas na competição e deixavam de lado os temas políticos e sociais.

Curiosamente foi a F1 e a FIA que iniciaram uma campanha chamada “We Race as one” em busca de mais diversidade no desporto, promovendo a inclusão. Foi com iniciativas como as de Lewis Hamilton e Sebastian Vettel que este tipo de movimento ganhou força, com resultados positivos e uma mudança que deve ser realçada. E se a FIA parecia estar a dar um bom exemplo neste capítulo, parece agora seguir o caminho da FIFA que proibiu as braçadeiras com as cores do Arco Íris (símbolo do movimento LGBT) e tentou abafar qualquer tentativa de apontar o dedo ao que foi feito no Catar na preparação para o polémico mundial.

A FIA pretende manter a neutralidade, mas a verdade é que a F1 visita certos países que usam o desporto para mostrar uma face diferente ao mundo, o que é uma decisão política. E na grande maioria das provas realizadas, os governos aparecem direta ou indiretamente ligados às provas, pelo que a neutralidade é difícil de atingir. Faz sentido impedir que Lewis Hamilton, que sempre defendeu estas causas, não o possa fazer naquele que é o seu palco, sendo ele uma das grandes estrelas do desporto? Faz sentido as equipas do WEC não falarem do BoP? Faz sentido deixarmos de poder questionar o que quer que seja, e que nos seja servido um conteúdo que deve ser feito para nós e para os tempos atuais? Ou será melhor tentar manter a neutralidade e discussões polémicas para o desporto? Estão a amordaçar os intervenientes ou a proteger o desporto?

77.8% dos leitores que votaram não concordam com a proibição de falar no BoP no WEC. Apenas 19% concordam com a medida e 3.4% acreditam que a medida não afeta a modalidade.

No caso das restrições ao discurso político na F1, 75.6% defendem que todos os intervenientes deveria falar livremente e por isso não concordam com a nova regra, enquanto 21.8% concordam com a nova regra. Apenas 2.5% consideram que a medida é inócua.

VOX POP

Cágado1

Não gosto da utilização de eventos desportivos para passagem de mensagens políticas, sejam de que tipo forem. Mas sou ainda mais contra qualquer tipo de censura – cada um deve agir de acordo com a sua consciência e a FIA não pode ter nada a censurar. Se esta medida for avante, seguramente irá gerar muitos protestos e muitas acções disciplinares.

A questão do BoP é completamente diferente. É uma norma da FIA que esta tem o direito de considerar confidencial e utilizável apenas para os devidos fins desportivos. Quem concorda entrar num campeonato com estas regras, tem de as aceitar. Se eu fosse CEO de uma marca de automóveis, limitava-me a não participar em competições de marcas com BoP.

NOTEAM1

Seria bom que a própria FIA nos explicasse quais são os seus valores políticos.

Estas medidas são sinistras a todos os níveis, espero mesmo que os principais intervenientes, aqueles que fazem a F1, bloqueiem por completo esta decisão tomada por gente sem dignidade.