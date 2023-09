Como Max Verstappen se pode tornar Campeão de F1 no Qatar | AutoSport

A Red Bull garantiu o campeonato de construtores com uma vitória dominante no Grande Prémio do Japão, que também coloca Max Verstappen à beira de garantir o título de pilotos de 2023. Com a primeira oportunidade do neerlandês a chegar com o Grande Prémio do Qatar de F1, aqui ficam as permutações de pontos para explicar tudo.

Um máximo de 26 pontos para Max Verstappen em Suzuka – incluindo o bónus pela volta mais rápida – e o abandono do companheiro de equipa Sergio Perez significa que o campeonato de pilotos pode ser decidido já na corrida Sprint no Circuito Internacional de Lusail.

A 13ª vitória de Verstappen na temporada deixou-o com 400 pontos, enquanto Pérez tem pouco mais de metade desse número, com 223, a uns impressionantes 177 pontos de distância, com apenas 180 em disputa nas últimas seis rondas da temporada – uma corrida que inclui três Sprints.

Dado que o Qatar é uma dessas rondas Sprint, estão em jogo 34 pontos ao longo do fim de semana, desde os oito que vão para o vencedor na corrida de 100 quilómetros até aos 25 pela vitória na prova principal e um por ter feito a volta mais rápida.

Simplificando, Verstappen será coroado campeão pela terceira temporada consecutiva, se terminar a corrida do Qatar com uma vantagem de 146 pontos ou mais sobre Perez.

Mesmo que Perez vença a corrida de Sprint, Verstappen garantirá o título ao terminar em sexto ou mais. De facto, Pérez precisa de terminar pelo menos em terceiro – com Verstappen também a viver um drama – para se manter matematicamente na luta.

As permutações de pontos necessários a Verstappen, e os pontos necessários depois do GP: Qatar 146; Estados Unidos 112; México 86; Brasil 52; Las Vegas 26 e Abu Dhabi. Considerando os dois extremos de Pérez vencer o Sprint e Verstappen não pontuar, Verstappen precisaria apenas de um oitavo lugar no Grande Prémio – independentemente do resultado de Pérez – para ser coroado campeão mais uma vez.

A única forma de Pérez se manter na luta para além do Qatar é vencer a corrida e reduzir a vantagem de Verstappen no campeonato para 145 pontos. Se os dois terminarem empatados com 146 pontos, Verstappen selará o acordo graças ao seu número muito superior de vitórias em corridas que Pérez já não pode ultrapassar.