Como Lance Stroll se prepara para a época de F1: treino, adaptação e resistência

A Fórmula 1 entra em 2026 para outra das temporadas mais longas da sua história, com 24 Grandes Prémios disputados em cinco continentes e um novo regulamento técnico a desafiar equipas e pilotos. Para Lance Stroll, piloto da Aston Martin, o desafio ultrapassa o cockpit. A preparação física, mental e médica é coordenada pelo seu treinador de performance, Henry Howe, cuja missão passa por manter o canadiano rápido, resistente e concentrado num calendário quase sem pausas.

“Qualquer pessoa no meu papel tenta responder à mesma pergunta: como é que ajudo o meu atleta a apresentar a melhor versão de si próprio semana após semana?”, explica Howe. Em desportos tradicionais, a resposta passa por estabilidade — o mesmo ginásio, a mesma rotina, o mesmo descanso. Na Fórmula 1, isso é impossível. “Nem o mesmo travesseiro conseguimos repetir”, comenta. “Temos de estar sempre a adaptar-nos, sempre a evoluir.”

O treino fora da pista

A preparação de Stroll decorre muito antes de a época começar. O treinador gere tanto a parte médica — prevenindo e recuperando lesões musculoesqueléticas — como o treino físico, garantindo que o piloto mantém o peso ideal sem comprometer o desempenho. Com 1,84 metros de altura, Stroll tem de vigiar constantemente a dieta e o treino para não perder competitividade.

“Se chegares a um fim de semana de corrida sem estar em forma, já é tarde demais”, sublinha Howe. Uma vez no circuito, o foco é criar um ambiente em que o piloto só precise de pensar em conduzir. Essa “bolha” envolve desde a alimentação e hidratação até à coordenação com fabricantes de equipamento, gestão da recuperação e proteção contra as múltiplas exigências fora da pista, como compromissos mediáticos e logísticos.

Um calendário sem descanso

Com a época a começar mais cedo devido aos testes e ao “shakedown” do novo carro, o período de descanso foi praticamente eliminado. “No final da última temporada, o Lance teve cerca de quatro semanas de pausa ativa. Este ano, foram apenas cinco dias antes de retomarmos o plano de treino”, revela Howe.

O programa pré-época divide-se em três fases: recuperação e treino leve, desenvolvimento da condição física e, por fim, preparação específica para corrida e gestão de peso. A rotina inclui musculação de corpo inteiro, cardio de baixa intensidade, treino de pescoço com capacetes sobrecarregados e gestão rigorosa da dieta à base de alimentos naturais e proteínas magras.

Um processo em permanente evolução

Apesar de a rotina ser meticulosa, não há fórmulas mágicas. “Estamos sempre à procura de pequenas melhorias — novas técnicas, novos métodos, novos produtos”, afirma Howe. Uma dessas inovações envolve o recurso a bebidas funcionais, com cafeína e vitaminas, para otimizar concentração e recuperação.

Para o treinador, a chave do sucesso está no controlo das variáveis possíveis: “Controlamos o que podemos controlar. Refinamos, investigamos e voltamos a fazer tudo outra vez.”

Com uma temporada histórica pela frente, a constância e a capacidade de adaptação serão tão decisivas quanto a velocidade. No mundo em que a mudança é a única constante, Lance Stroll treina para estar sempre pronto — dentro e fora do carro.

Fonte: Aston Martin