Como funciona a impressão 3D na Fórmula 1?(Vídeo) | AutoSport

A impressão 3D está a assumir uma importância enorme na produção industrial e a produção automóvel não é exceção. Por exemplo, a Ford inaugurou recentemente o seu Centro de Impressão 3D na Europa, com doze enormes impressoras. Esta unidade da gigante norte-americana vai apoiar a produção do primeiro veículo 100% elétrico no continente europeu, mas ainda em 2020 a Seat e a Porsche produziam componentes para os seus modelos, que podiam ir de espelhos retrovisores até aos pistões.

A impressão 3D revela-se bastante importante para a Fórmula 1. Além de produzirem componentes para os monolugares, as impressoras das equipas podem fazer protótipos que depois serão testados em túnel de vento, poupando dinheiro que é contado até ao último cêntimo devido ao limite orçamental que as 10 estruturas são obrigadas a cumprir pela FIA.

A Mercedes publicou um curto vídeo que nos mostra o quão importante se torna a impressão 3D atualmente na F1.