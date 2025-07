Como foi criado o carro da APXGP para o filme ‘F1 The Movie’, um exclusivo F1.com

Uma superprodução de Hollywood nas pistas da Fórmula 1…

O filme F1 The Movie, realizado por Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick), conta com Brad Pitt e Damson Idris nos papéis principais e já está nas salas de cinema de todo o mundo. Uma das estrelas silenciosas da produção é o carro da equipa fictícia APXGP, que foi desenvolvido especialmente para a longa-metragem — e a sua construção é uma verdadeira história de bastidores da F1, revelada com exclusividade pela F1.com.

Um carro de cinema com ADN de competição

O responsável pela criação do APXGP foi Graham Kelly, fundador da empresa GK Evolution, especializada há mais de 30 anos em carros para o grande ecrã. Com um currículo que inclui filmes como Ronin, Bourne e 007, Kelly foi um dos primeiros a integrar o projeto da F1, ainda em 2022.

A ideia inicial surgiu numa visita ao GP da Grã-Bretanha, quando Kelly se reuniu com Jerry Bruckheimer e Kosinski.

A entrada de Lewis Hamilton e Toto Wolff nas conversas ajudou a definir a abordagem: usar uma carroçaria de F1 desenhada pela Mercedes Applied Science, montada sobre um chassis de Fórmula 2 modificado com espaçadores para alcançar as dimensões de um F1 real.

Mecânica real para filmagens autênticas

O carro APXGP não era apenas um objeto de cena. Equipado com um motor Mecachrome de F2, era perfeitamente capaz de atingir velocidades reais de competição. A equipa construiu ainda:

Outro carro com motor F2,

Dois com motores V6 da era GP3,

Um modelo elétrico de 400V para filmagens na zona das boxes, onde não era possível usar motores a combustão.

A câmara tem de acompanhar a ação

Um dos maiores desafios foi filmar em pista com realismo. Kosinski exigia cenas dinâmicas e de alta velocidade, mas o carro de câmara inicial – um protótipo LMP vindo dos EUA – revelou-se inadequado, sendo até destruído na Hungria. A solução? Usar um dos carros APXGP com motor GP3 como “carro de câmara”, o que permitiu captar imagens com grande impacto visual.

Brad Pitt e Damson Idris: atores e… quase pilotos

Ao contrário de muitas produções, Brad Pitt e Damson Idris passaram horas em pista em monolugares, especialmente em Silverstone, com treino de pilotos experientes como Luciano Bacheta, Craig Dolby e Duncan Tappy. Pitt surpreendeu todos, mostrando talento natural ao volante, chegando a rodar apenas a dois segundos dos tempos de um F2 em carro mais pesado e menos ágil.

Autenticidade validada pelos pilotos reais

A autenticidade era uma prioridade máxima. Toda a ação foi filmada com carros reais em contextos reais de corrida, incluindo cenas gravadas durante o GP da Grã-Bretanha de 2024, onde os APXGP alinharam na volta de formação. A receção dos pilotos de F1 foi extremamente positiva após a exibição privada no Mónaco: “Ninguém saiu a dizer que foi mau”, revelou Kelly.

Um novo padrão para filmes de automobilismo

Com apoio da Mercedes, presença em Grandes Prémios reais e um compromisso absoluto com o realismo, F1 The Movie promete ser o filme de corridas mais autêntico já feito. Nas palavras de Graham Kelly: “O público é suficientemente exigente para saber se algo é CGI ou verdadeiro. E este filme é visceral, é real – como deve ser.”