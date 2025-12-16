Como foi a última visita da F1 a Portugal

O Grande Prémio de Portugal de 2021, disputado a 2 de maio no Autódromo Internacional do Algarve, ficará para sempre associado a muito mais do que a vitória de Lewis Hamilton. Foi um evento carregado de simbolismo. Em Portimão cruzaram-se a esperança cautelosa de um país a sair de uma pandemia que ceifou vidas e mostrou o mundo como nunca antes visto. Foi também o início de um dos campeonatos mais intensos e transformadores da história recente da modalidade.

Um país a reaprender a respirar

Em maio de 2021, Portugal vivia ainda sob a sombra da pandemia de COVID-19. Apenas três meses antes, o país atravessara a sua fase mais negra e janeiro registara 5.805 mortes, tornando-se o mês mais mortífero da história contemporânea portuguesa, e os hospitais atingiram o limite a 31 de janeiro, com quase sete mil internamentos. Um pesadelo de vários e longos meses que mudou a nossa maneira de ver a vida e mundo.

Quando o circo da Fórmula 1 chegou ao Algarve, o cenário era outro. Os números de novos casos tinham caído drasticamente e o programa de vacinação começava a dar frutos visíveis, sobretudo entre os mais idosos. O estado de emergência terminara oficialmente a 30 de abril, apenas dois dias antes da corrida, substituído por um regime de calamidade menos restritivo. O Grande Prémio surgiu, assim, como um sinal de normalidade possível, ainda que contida, e como um cartão-de-visita de um país que se preparava para reabrir ao turismo internacional poucas semanas depois.

Portimão voltou a desempenhar um papel estratégico: mostrou ao mundo um Portugal capaz de organizar eventos internacionais de alto nível em segurança, num momento em que a confiança era um bem escasso.

Um campeonato à beira da ebulição

Desportivamente, o GP de Portugal foi a terceira ronda de um campeonato que viria a ser histórico. À chegada ao Algarve, Lewis Hamilton liderava por um ponto sobre Max Verstappen, num arranque de época que já deixava antever um confronto direto e prolongado entre Mercedes e Red Bull.

A corrida confirmou esse presságio. Hamilton venceu de forma autoritária, mas não isenta de luta. Depois de cair para terceiro nas primeiras voltas, o britânico ultrapassou Verstappen na pista e controlou o ritmo até à bandeira de xadrez, ampliando a vantagem no campeonato. Foi uma vitória de afirmação num circuito exigente, técnico e pouco indulgente com erros, que rapidamente se tornaria um favorito entre pilotos e equipas.

Valtteri Bottas, poleman da corrida, adiou por uma semana a 100.ª pole position de Hamilton. O que ninguém podia então prever era que aquele duelo incipiente culminaria meses depois num dos episódios mais marcantes da história da F1, num duelo resolvido na derradeira volta em Abu Dhabi, numa das decisões mais polémicas de sempre. Foi o ano do primeiro título de Max Verstappen, que conquistaria mais três, antes de ver Lando Norris quebrar a sua imparável série. A Mercedes venceu o título de construtores nesse ano, mas seria também o último título da equipa. Portimão foi palco para alguns dos carros mais rápidos de sempre da história, numa era que terminava em apoteose, antes da chegada dos carros “efeito solo”.

Um ano de transição que baralhou a hierarquia

A temporada de 2021 foi singular do ponto de vista técnico. O adiamento das novas regras para 2022 obrigou as equipas a evoluírem chassis de 2020 sob um sistema restritivo de tokens, enquanto a FIA introduzia alterações aerodinâmicas destinadas a reduzir a carga e a proteger os pneus.

Estas mudanças afetaram particularmente as equipas de baixo “rake”, como a Mercedes, e contribuíram para aproximar a Red Bull do topo de forma consistente. O RB16B, profundamente revisto apesar das limitações regulamentares, revelou-se finalmente um carro capaz de lutar corrida após corrida com o domínio germânico.

A introdução do teto orçamental, fixado em 145 milhões de dólares, foi outro marco histórico. Pela primeira vez, a Fórmula 1 impôs limites financeiros reais às suas equipas, alterando de forma estrutural o equilíbrio competitivo e o planeamento a médio prazo.

Mais do que uma corrida

O Grande Prémio de Portugal de 2021 foi, assim, mais do que uma etapa do calendário. Foi um retrato fiel de um mundo em transição: um país a sair do confinamento, uma economia global a tentar recuperar o fôlego e uma Fórmula 1 em plena mudança de paradigma, técnica, financeira e desportiva.

Em Portimão, a vitória de Hamilton foi apenas uma parte da história. Depois de, um ano antes, ter quebrado o recorde de vitória de Michael Schumacher (91), Hamilton festejou o triunfo 97, com a companhia de um desagradado Max Verstappen (descontente com os níveis de aderência da pista, chegou a dizer que não queria voltar a Portimão) e Valtteri Bottas em terceiro.

O verdadeiro significado daquela corrida esteve no contexto — no silêncio ainda presente nas bancadas, motivado pelas enormes cautelas que a pandemia ainda inspirava, mas também na intensidade em pista que anunciava um campeonato memorável. Hoje, olhando em retrospetiva, o GP de Portugal de 2021 surge como um ponto de viragem: o início de um regresso gradual à normalidade e o primeiro capítulo de uma das maiores rivalidades da era moderna da Fórmula 1.