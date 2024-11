Como fica o campeonato: Alpine de 9º para 6º nos Construtores

O inédito duplo pódio da Alpine este ano, ‘atirou’ a equipa do nono para o sexto lugar do Mundial de Construtores, três pontos na frente da Haas, esperando-se agora muita e boa luta, até ao final do ano, pois a RB tem agora apenas menos dois pontos que a equipa de Gene Haas.

Um segundo (Ocon) e um terceiro (Gasly) lugares foi muito mais do que alguém da equipa poderia sonhar hoje, mas o desporto em geral, Fe em particular têm esta capacidade de, de vez em quando produzir enormes surpresas. Foi o caso hoje e não foram muitas as vezes que uma equipa este ano somou mais do que 35 pontos.

E o mais interessante disto não são os pontos, mas sim os milhões que podem significar, porque a diferença entre o nono e o sexto lugar entre as equipas são muitos milhões em prémios no final da época. Claro que a posição não está garantida, faltam três corridas, mas é não só um bom prémio para os milhares de trabalhadores da Alpine/Renault, que têm passado por momentos difíceis nos últimos tempos e este resultado é um bom prémio para o seu esforço. Não resolve, mas atenua a mágoa.

Lá na frente, desde Espanha que não era a Red Bull a fazer mais pontos e ao terem somado mais 12 pontos que a Ferrari estão agora a 13 pontos da Scuderia e a 49 da McLaren. Com três corridas pela frente, tudo está para se decidir, e esse terá sido o único ponto positivo para a McLaren este fim de semana, pois mesmo com um fim de semana abaixo do esperado, somaram mais sete pontos que a Ferrari. Se Sergio Pérez, que voltou a ficar fora dos pontos, ajudasse, ainda poderíamos falar em luta a três, mas só com Max Verstappen, é difícil. Até porque não se prevê chuva em Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi…