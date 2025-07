Como estão os números do Mundial de Fórmula 1…

A temporada atual de Fórmula 1 está a ser marcada por um domínio quase arrasador da McLaren, que se posiciona firmemente na liderança tanto no Campeonato de Pilotos como no de Construtores.

Oscar Piastri e Lando Norris têm protagonizado uma intensa luta interna pelo topo da classificação individual, evidenciando a superioridade da equipa britânica.

Enquanto isso, o campeão em título, Max Verstappen, piloto da Red Bull, encontra-se surpreendentemente atrás, num cenário que reconfigura as dinâmicas da grelha e promete uma disputa acesa pelas posições intermédias, com novas revelações a despontar.

Campeonato de Pilotos: McLaren domina

Oscar Piastri lidera com 234 pontos, logo seguido pelo seu colega de equipa, Lando Norris, com 226 pontos — uma luta interna intensa que demonstra a superioridade da McLaren nesta fase da temporada, isto numa altura em que Norris recuperou bons pontos nas últimas duas corridas.

Max Verstappen surge apenas em 3º, com 165 pontos, bem atrás dos McLaren, o que é surpreendente tendo em conta o domínio que mostrou em temporadas anteriores. Ou nem tanto, para quem olhado com atenção para as corridas…

George Russell (147 pts) e Charles Leclerc (119 pts) completam o top 5, ambos com boas prestações consistentes, mas sem o ritmo dos líderes. Lewis Hamilton (103 pts) ainda está na luta, mas longe da sua melhor forma em relação a outros anos.

As revelações e surpresas

Kimi Antonelli, no seu ano de estreia na F1, já soma 63 pontos e ocupa o 7º lugar — um excelente início para um rookie. Alexander Albon (46 pts) e Nico Hülkenberg (37 pts) também têm mostrado consistência inesperada em equipas com menos recursos.

Muito equilíbrio

Entre o 8º e o 17º lugar há uma diferença relevante de pontos (46 a 10), mas a verdade é que o meio da tabela é cada vez mais competitivo existindo uma grande dispersão de resultados nas posições mais baixas, com vários pilotos a somar pontos. Nenhum, só mesmo Franco Colapinto ou Jack Doohan, que nem sequer está já no plantel.

Campeonato de Construtores: McLaren noutro nível

McLaren F1 Team lidera de forma clara com 460 pontos, mais do dobro do segundo classificado, a Ferrari.

Esta superioridade advém da regularidade e desempenho de Piastri e Norris, que praticamente dividem as vitórias e posições cimeiras.

A Ferrari (222 pts) e a Mercedes (210 pts) lutam pelo segundo posto, com boas pontuações, mas sem capacidade de responder à McLaren.

A Red Bull Racing está apenas em 4.º com 172 pontos, um sinal claro de que o segundo piloto tem sido demasiado fraco na equipa de Milton Keynes.

Equipas em dificuldade

Equipas como a Haas (29 pts), Alpine (19 pts), e a Raing Bulls (36 pts) têm tido dificuldades em somar pontos de forma consistente, mantendo-se nos lugares inferiores do campeonato.

A Aston Martin, que brilhou em 2023, está agora em 8.º lugar com 36 pontos, muito abaixo das expectativas. Ou paral á disso…

Zona de maior equilíbrio

Há um grupo mais compacto entre o 5.º e o 8.º lugar (Williams, Sauber, Visa RB, Aston Martin) com pontuações entre os 59 e os 36 pontos, sendo que aqui a disputa por posições intermédias está aberta e muitas vezes imprevisível.

McLaren domina em toda a linha

A McLaren está a viver um ano de ouro, dominando ambas as classificações com dois pilotos consistentes, rápidos e bem coordenados.

O equilíbrio mais interessante dá-se nas posições intermédias tanto nos pilotos como nas equipas, com vários nomes a aproveitarem algumas oportunidades e a surpreender, como foi o caso de Nico Hulkenberg em Silverstone.

Por outro lado, Red Bull e Aston Martin perderam muito terreno face à concorrência, enquanto novos talentos como Antonelli trazem alguma frescura à grelha.