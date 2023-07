Como estamos de contratos: grelha da F1 pode mudar um pouco em 2024 | AutoSport

São vários os pilotos de F1 que não têm ainda contrato para 2024 e isso pode fazer a grelha mudar consideravelmente no próximo ano embora o mais provável seja que todos, ou pelo menos a grande maioria renove, a começar logo por Lewis Hamilton. Com vários graus de risco de poder sair estão Lewis Hamilton (pouco provável) Sergio Perez, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz (possivelmente por vontade própria), Zhou Guanyu, Yuki Tsunoda, Kevin Magnussen e Logan Sargeant.

Max Verstappen é o piloto com mais longo vínculo, até ao final de 2028, mas o seu colega de equipa Sergio Perez, apesar de ter contrato para 2024, pode não continuar, muito dependendo do que fizer daqui até ao fim do ano. Se continua a produzir mal, como tem sucedido na maioria das vezes até aqui, pode perder o lugar, caso Ricciardo prove que merece regressar.

O futuro de Lewis Hamilton continua a ser o maior ponto de discussão, em princípio vai continuar, mas não há garantias que assim seja. George Russell está seguro, na Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz têm contrato até 2024, a prioridade é renovar com Leclerc, mas Sainz pode sair já no fim deste ano.

Esteban Ocon e Pierre Gasly têm contrato até 2024, na McLaren, Lando Norris está ligado até 2025, mas o contrato de Oscar Piastri termina em 2024.

Valtteri Bottas fica na Alfa Romeo até 2025, mas a Audi chega em 2026. O contrato de Zhou Guanyu termina no final deste ano, 2023.

Daniel Ricciardo assinou contrato com a Alpha Tauri até ao final de 2023, mas o de Yuki Tsunoda termina este ano.

Na Aston Martin, Fernando Alonso tem contrato até ao final de 2024, mas a duração do contrato de Lance Stroll é desconhecido, mas tendo em conta que é filho do dono da equipa, a questão sempre sempre entre ele e o pai, desde que não faça má figura nas pistas, mesmo que continue a marcar passo, vai continuar.

O contrato de Kevin Magnussen termina no final de 2023, mas deve renovar, o de Nico Hulkenberg, termina em 2024. Já se sabe que Alex Albon poderá ficar na Williams para 2024, mas o contrato de Logan Sargeant termina no fim deste ano.