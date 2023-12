Como Alexander Albon usou dados da sua temporada da Red Bull para regressar à F1 | AutoSport

A ascensão de Alexander Albon, desde que se estreou na Fórmula 1 na Toro Rosso, à Red Bull foi muito rápida, mas também o ritmo para a perda de espaço na disciplina rainha da FIA. Entrou em 2019, subiu à Red Bull nesse mesmo ano e no final de 2020 passou de piloto principal para as funções de desenvolvimento e reserva. Em 2021 trabalhou afincadamente para regressar à grelha da F1, não deixando cair no esquecimento o seu nome, algo fácil na disciplina. O piloto tailandês revelou recentemente como usou os dados recolhidos na sua temporada completa ao serviço da equipa austríaca, especialmente quando comparados com os de Max Verstappen e os companheiros de equipa mais recentes, para convencer os responsáveis de algumas equipas a darem-lhe uma hipótese.

Na sua temporada completa com a Red Bull, Albon não conseguiu bater o seu companheiro de equipa, Max Verstappen uma única vez nas 17 corridas daquele ano, somando 105 pontos enquanto o neerlandês alcançou os 214. A equipa optou substituir Albon no final da época por Sergio Pérez, que ficou sem contrato com a Racing Point, passando a ser piloto de reserva.

Procurando manter-se o mais perto possível da Fórmula 1, de forma a não ser esquecido, Albon revelou no podcast High Performance – no mesmo episódio que demos conta anteriormente, por o tailandês ter explicado como é ser companheiro de equipa de Verstappen – que fez algo que “toda a gente faria na mesma situação que eu estava”. O agora piloto da Williams, explicou que “basicamente, obtive dados e estatísticas sobre o Pierre Gasly, que substituí, sobre mim próprio na equipa [Red Bull] e sobre o Sergio [Pérez] na altura, que está atualmente no lugar. Eram dados muito simples, mas a maior parte era relativa ao Max, portanto, velocidade, qualificação, corrida, numa folha de Excel”.

Albon continuou, dizendo que “a diferença entre o Max era, na maioria dos casos, maior [com Gasly e Pérez] do que quando eu era seu companheiro de equipa”. Assim, considera o piloto tailandês que Pérez “é o meo substituto, mas as pessoas não devem menosprezar quão mau foi a ano. Eu ainda era, em termos de análise, melhor do que os dois companheiros de equipa anteriores”.

Com os dados em sua posse, “não sabia bem o que fazer com eles”, admitiu Albon, que decidiu dar a conhecer “a alguns chefes de equipa e comecei assim”.

Albon realçou ainda que no ano em que pilotou o monolugar da Red Bull, “Max qualificar-se em terceiro ou quarto, por vezes até em quinto, e terminava as corridas geralmente em terceiro ou quarto. Eu ficava a três ou quatro décimos dele em algumas corridas, o que me colocava em 12º ou 11º. Foi desastroso”. Acontece que no ano seguinte, a situação da Red Bull melhorou e Max Verstappen lutou com Lewis Hamilton pelo campeonato, vencendo 10 das 22 corridas de 2021, alcançando o título mundial.