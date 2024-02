Como a experiência de ‘ver’ Fórmula 1 pode mudar muito num futuro próximo | AutoSport

John LePore trabalha em tecnologia, adora a Fórmula 1 e teve um ideia: conhecendo as potencialidades do Apple Vision Pro, criou um protótipo para uma transmissão ‘espacial’ ou 3D, se preferir, uma espécie de holograma, de Fórmula 1. A ideia é que os espectadores possam, num futuro próximo, acompanhar a ação numa pista volumétrica que se ‘projeta’ numa mesa, mesmo no café, em que podem ser vistos dados e visualizações em tempo real de tudo o que se passa numa corrida de F1. Pelos vistos, a ideias está a ter uma grande repercussão, e este artigo é mais um exemplo disso mesmo.

Em primeiro lugar, o Apple Vision Pro é um dispositivo de realidade virtual (VR) e realidade aumentada (AR) desenvolvido pela Apple. Lançado em fevereiro de 2024 nos Estados Unidos, este produto marca a entrada da Apple no mercado de dispositivos de spatial computing.

O Apple Vision Pro permite que os utilizadores interajam com conteúdo digital de forma semelhante à interação física com o mundo real.

Entre as características principais incluem-se: display ultra-alto resolução que ultrapassa a resolução de uma TV 4K para cada olho; Sistema de controle baseado nos olhos, mãos e voz;

Tecnologia de câmera tridimensional capaz de capturar fotografias e vídeos em 3D;

Sistema de localização de olhos avançado que utiliza câmeras de alta velocidade para rastreamento preciso e muito mais. O Apple Vision Pro foi projetado para ser usado em casa, no trabalho e viajando, permitindo que os usuários aproveitem filmes, séries, música e jogos como nunca antes visto ou experimentado.

Para John LePore, a Fórmula 1 seria um excelente exemplo de um aplicação ideal para o Apple Vision Pro. A proposta é uma transmissão espacial de F1: “penso que é um ótimo exemplo da mentalidade necessária para qualquer uma destas tecnologias emergentes. Passei a minha carreira a misturar efeitos visuais e experiência do utilizador para criar tecnologias reais e fictícias. Também sou um grande fã da F1. Adoro o facto de a Fórmula 1 ser uma competição centrada na tecnologia. Acredito que deve ser a referência para a forma como combinamos desporto e tecnologia.

O Apple Vision Pro permite todo o tipo de novas experiências, mas até agora a maior parte das coisas que vi dão ênfase ao conteúdo em janelas, e quero ver algo que vá para além disso.

Claro, queremos colocar janelas e dados em todo o lado, já é possível fazer isso com a fantástica aplicação MultiViewer.

Mas e se eu tirasse realmente partido do do meu espaço físico de visualização e da geografia do próprio evento? Há algo de tão apelativo num modelo arquitetónico, mas vivo… e em perfeita sincronia com uma realidade que se desenrola a milhares de quilómetros de distância.

Assim, em 2018, apresentei este conceito à Fórmula 1 e fui finalista do Prémio de Inovação da F1. Culminou com um fim de semana no Grande Prémio de Austin que recordarei no meu leito de morte. Atualmente, desenvolvemos este conceito.

Dêem-me uma vista de olhos de todo o circuito na minha mesa de café. Posso olhar para trás e para a frente entre a transmissão e esta fatia da realidade em miniatura, ver a posição exacta de cada piloto, comparar as linhas de corrida e, acima de tudo, compreender a geografia da pista, algo que é quase impossível de transmitir na televisão.

Poderia utilizar um rastreio ocular subtil para colocar uma ênfase “telecinética” nos dados que mais me interessam. Ou deixar-me sobrepor várias visualizações nesta faixa 3D.

Já vimos conceitos semelhantes, mas estão a funcionar com grandes limitações, como repetições que têm de misturar várias imagens de câmaras antes de serem mostradas.

Mas a Fórmula 1 tem uma telemetria hiper precisa e tem-na há anos, até à posição do volante. O carro é muito mais fácil de representar realisticamente do que um humano. Talvez eu tenha chegado um pouco cedo demais em 2018.

Acho que estamos na era certa para esta ideia. Acredito sinceramente que a F1 está perfeitamente preparada para estabelecer um novo padrão e inaugurar uma era de desportos volumétricos e muito mais. Nestes novos horizontes. O velho paradigma não se aplica.

E eu adoro ver uma mistura ponderada de disciplinas avançadas com as estratégias correctas.

É possível criar experiências que são fundamentadas e naturais, mas também mágicas.

E mal posso esperar para ver a próxima era da experiência digital a desenvolver-se”, disse.

Veja o vídeo para perceber melhor o que é proposto.