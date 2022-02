Comissões FIA: Sam Michael volta à ribalta, Felipe Massa muda de pasta | AutoSport

Com reunião em formato digital, o World Motor Sport Council (Conselho Mundial para o Desporto Motorizado) foi um marco importante, presidido pela primeira vez por Mohammed Ben Sulayem ao lado da sua equipa: Vice-Presidente para o Desporto Robert Reid, Vice-Presidente para a Mobilidade e Turismo Automóvel Tim Shearman e Presidente do Senado Carmelo Sanz de Barros.

Em relação aos compromissos já assumidos pelo Presidente e à forte vontade expressa pelos membros da FIA na Assembleia Geral Anual (AGA) de 2021, em Dezembro último em Paris, temas de governação como a transparência e a colaboração estiveram no centro destes Conselhos Mundiais.

Como previsto nos Estatutos da FIA, e na sequência da eleição dos novos membros dos Conselhos Mundiais na AGA, foram tomadas duas grandes séries de decisões:

A nomeação dos Presidentes das Comissões da FIA e quatro membros adicionais do Senado, guiados pelas prioridades-chave de assegurar uma maior diversidade e representação das regiões do mundo,

O lançamento de um novo e robusto processo de governação, incluindo uma auditoria financeira totalmente independente da FIA, e o recrutamento de um diretor-geral (CEO) da FIA.

O Presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, afirmou: “Uma nova era começou para a FIA, através da criação de um quadro de governação fundado na abertura e diversidade global. Este é um pilar fundamental da nossa estratégia e agradeço calorosamente aos membros dos Conselhos Mundiais, que aprovaram as mudanças. A responsabilidade e autoridade dos Conselhos Mundiais, que emanam dos nossos Membros, serão aumentadas. Será concebido um modelo de supervisão mais eficaz, as prioridades das partes interessadas serão alinhadas, e será assegurada uma operação da FIA responsavelmente lucrativa. Para alcançar estes objectivos, os órgãos dirigentes e a administração da Federação trabalharão em estreita colaboração para fazer da FIA a voz global do desporto motorizado e da mobilidade”.

Algumas das mudanças mais sonantes são a entrada de Sam Michael, ex-diretor técnico da Williams e ex- diretor desportivo da McLaren. O australiano será responsável pela Comissão de Segurança da FIA. A Comissão de Segurança é responsável pela revisão de acidentes, equipamento de segurança e procedimentos em todas as formas de desporto motorizado de quatro rodas. Em 2017 tornou-se conselheiro do Grupo de Trabalho de Investigação da FIA que analisa os novos dispositivos de segurança nas corridas motorizadas. Tem também assento na Comissão para os monolugares da FIA, à qual falta atualmente um presidente.

Outras alterações anunciadas esta semana incluem uma mudança para o ex-piloto de F1, Felipe Massa. Anteriormente chefe da Comissão Internacional de Karting CIK, o brasileiro foi agora nomeado presidente da Comissão para os Pilotos no lugar de Tom Kristensen. O antigo cargo de Massa na Comissão de Karting foi ocupado por Akbar Ebrahim, antigo piloto que virou dono de equipa, treinador de pilotos e atual presidente da Federação de Clubes de Automobilismo da Índia. Foi também confirmado que Deborah Mayer assumirá a presidência da Comissão para as Mulheres no Desporto Automóvel em lugar da lenda do rali Michele Mouton, que anunciou em Dezembro a sua saída. Mayer competiu anteriormente no GT3 antes de ser co-fundadora do Iron Lynx Motorsport Lab, e também lidera o projecto Iron Dames.

A lista dos novos chefes das comissões pode ser encontrada AQUI