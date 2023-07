Comissão de F1 rejeitou mudanças nos recomeços de corrida | AutoSport

Em caso de incidente que obrigue à neutralização das corrida de Fórmula 1 e consequente recomeço, a preferência é fazê-lo com os carros parados na grelha de partida, como no início da prova, mas depois do que assistimos na Austrália este ano, pediu-se uma limitação às situações de partidas estacionárias em caso de recomeço, principalmente perto do final da corrida.

Analisando esta questão na reunião realizada ontem, a Comissão de Fórmula 1 rejeitou qualquer alteração ao regulamento desportivo, deixando a decisão entregue nas mãos do diretor de corrida da FIA. Lê-se no comunicado da federação internacional, que “a Comissão aprovou a formalização de um procedimento atualizado para as partidas estacionárias, segundo o qual, ao critério do Diretor de Corrida, o safety car pode permanecer na via das boxes ou apagar as suas luzes cor de laranja e encostar-se à berma da pista, permitindo que todos os carros elegíveis para a partida estacionário o ultrapassem”, acrescentando ainda que “na sequência da consulta da FIA e da Fórmula 1 aos pilotos, a Comissão debateu a questão das partidas estacionárias perto do final da corrida. A prática atual consiste em reiniciar sempre a corrida com uma partida estacionária na grelha, desde que as condições da pista sejam adequadas, mas foi analisado o conceito de um ponto fixo nas corridas após o qual qualquer recomeço seria feito com uma partida lançada e se deveria haver um limite para o número total de partidas estacionárias numa corrida”.

Chegando à conclusão que “as ideias apresentadas não receberam apoio suficiente dos membros da Comissão para serem levadas por diante nesta fase, no entanto, o grupo reafirmou que a decisão final sobre este tópico fica sempre ao critério do Diretor de Prova, com base nas condições específicas de cada recomeço”.