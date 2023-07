Comissão de F1 pede propostas a comité sobre equalização de motores | AutoSport

A terceira reunião da Comissão de Fórmula 1 em 2023 teve lugar hoje no Circuito de Spa-Francorchamps, antes do Grande Prémio da Bélgica. Entre os principais tópicos de discussão estiveram a remoção dos cobertores de pneus para pneus de piso seco a partir de 2024 e a convergência de desempenho da unidade motriz.

A FIA, no comunicado final sobre as questões discutidas na reunião de hoje, recorda que “no início deste ciclo de regulamentos foi acordado com os fabricantes de unidades motrizes que haveria a possibilidade de ajustar o desempenho das unidades motrizes a partir de 2023, a fim de evitar que uma diferença significativa de desempenho por um período prolongado”. A entidade federativa explica ainda que tem estado a analisar o desempenho dos motores durante a primeira metade da atual temporada e “concluiu que existe uma diferença de desempenho notável entre os concorrentes”.

Assim, “os fabricantes de unidades motrizes representados na Comissão concordaram em atribuir um mandato ao Comité Consultivo das Unidades Motrizes para analisar este assunto e apresentar propostas à Comissão”. Não é um assunto fechado, não tendo havido uma decisão final, mas é um primeiro passo para que exista uma equalização de motores na Fórmula 1.

Esta reunião foi presidida pelo diretor de monolugares da FIA, Nikolas Tombazis, e pelo Presidente e Diretor Executivo da Fórmula 1, Stefano Domenicali.