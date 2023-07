Comissão de F1 estuda alterações ao regulamento financeiro | AutoSport

Reunida a Comissão de F1 em Spa-Francorchamps, ainda não há a registar qualquer alteração concreta ao regulamento financeiro da disciplina, relativamente à permissão para que algumas equipas possam atualizar as suas infraestruturas sem que entrem em incumprimento.

Relativamente a este tema, a Comissão “debateu o objetivo de eliminar a discrepância inerente entre equipas com diferentes níveis de infraestruturas no âmbito dos regulamentos financeiros”, lê-se no comunicado da FIA após a reunião. Sem que se tenha alcançado uma decisão, a Comissão continua a apostar na análise do Comité Consultivo Financeiro sobre este tema nos próximos meses, que prepara um dossier para depois ser levado à discussão entre FIA, equipas e FOM.