Comissão de F1 decide manter sistema pontos “na mesma”, 9 dias de testes pré-2026

A Comissão de Fórmula 1 reuniu-se pela terceira vez este ano sendo os principais resultados a exclusão de possíveis alterações ao sistema de pontos do campeonato do mundo e o acordo de nove dias de testes de pré-temporada para 2026, para coincidir com a entrada em vigor dos novos regulamentos.

Uma proposta para distribuir pontos para além do 10º lugar foi discutida na reunião em Londres, presidida pelo Presidente e CEO da F1, Stefano Domenicali, e pelo Diretor de monolugares da FIA, Nikolas Tombazis, mas no final a FIA divulgou em comunicado que foi “unanimemente acordado” que não haverá alterações na distribuição dos pontos do campeonato.

Com a introdução de novos regulamentos em matéria de aerodinâmica e de unidades de potência para 2026, que incluem a utilização de combustíveis 100% sustentáveis e uma maior ênfase na energia elétrica, as equipas terão mais dias de testes de pré-época.

A atual atribuição de três dias será aumentada para nove, divididos por três dias, para dar às equipas a oportunidade de resolverem quaisquer problemas com as suas máquinas totalmente novas. Os locais e as datas ainda estão por determinar.

A Comissão também concordou que o peso mínimo de um piloto será aumentado em 2 kg para 82 kg “no interesse do bem-estar”. Isto significa que o peso mínimo do carro sem combustível será aumentado para 800 kg em 2025.

A FIA acrescentou que os objetivos estratégicos dos regulamentos de 2026 foram “reiterados, estabelecendo que o objetivo primordial é conseguir corridas rápidas e mais equilibradas que se pretende continuarem a envolver e a entusiasmar os fãs. Foi fornecida uma atualização sobre o calendário dos Regulamentos de 2026, abrangendo questões técnicas, desportivas, financeiras e ambientais e que a colaboração em curso liderada pela FIA com todas as equipas estava no bom caminho para cumprir os objetivos e avançar na direção certa para a finalização dos regulamentos.

“Na sequência de novas discussões durante os próximos Comités Consultivos Técnicos e Desportivos, será apresentada uma atualização dos Regulamentos de 2026 relativa aos regulamentos desportivos e técnicos no Conselho Mundial do Desporto Automóvel em 17 de outubro. Uma reunião extraordinária da Comissão de F1 terá lugar a 2 de outubro para discutir os assuntos de 2026”.

No que diz respeito aos regulamentos financeiros, foi acordado que os custos relacionados com a licença de maternidade ou paternidade, as baixas por doença e o entretenimento da equipa “permanecerão excluídos” do limite máximo de custos. Como sempre, estas alterações estão sujeitas à aprovação do Conselho Mundial do Desporto Automóvel da FIA, mas esse processo é normalmente uma formalidade.