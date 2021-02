Comissão da Fórmula 1 reúne amanhã: GP de Portugal e corridas de qualificação na agenda

A Comissão da Fórmula 1 tem agendada para amanhã uma reunião para finalizar os planos do calendário, mas deverá igualmente debater e votar sobre uma série de outros tópicos importantes para a disciplina. De interesse fundamental para os adeptos é a potencial introdução de corridas de qualificação na F1 em alguns eventos em 2021, para além da possibilidade de avançar ou não com um congelamento dos motores a partir de 2022. Como se percebe, a corridas de qualificação passa por experimentar um novo formato e entender se pode ser benéfico para a competição. Uma sessão de qualificação para a corrida de sprint seria realizada no lugar da habitual segunda sessão de treinos livres na sexta-feira. A corrida sprint realizar-se-ia no sábado, com um terço da distância do grande prémio, e ofereceria pontos para os oito primeiros classificados, ao mesmo tempo que fixava a grelha para o domingo. O Grande Prémio do Canadá, Itália e Brasil poderão ser os eventos de 2021 em que este formato será testado.

Esta solução vem de encontro à vontade da F1 em alterar o seu formato, tornando-o mais dinâmico e apelativo às novas gerações, ao mesmo tempo que coloca um novo desafio aos pilotos e equipas. Com a ideia das grelhas invertidas a ser afastada, a corrida de qualificação pode ser a solução para aumentar o interesse de sexta (qualificação para a corrida de sábado) e do sábado (corrida de qualificação que define a grelha para o domingo), beneficiando os promotores e a própria competição.