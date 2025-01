Colton Herta cansado dos rumores sobre uma possível ida para a F1

“Se acontecer, acontece, ótimo, e depois terei de tomar uma decisão – se ainda me quiserem. Se não acontecer, então vou correr na IndyCar. Vou ficar bem de qualquer maneira. Não tenho nenhuma preocupação com isso”, disse ele. “Tenho sido arrastado por esta conversa durante, meia década. Há já algum tempo que tenho a cenoura à minha frente. Estou um pouco farto disso e, nesta altura, só quero conduzir e concentrar-me na IndyCar este ano, ganhar um campeonato e, se surgir alguma coisa a partir daí, terei de pensar nisso. Ainda não é uma coisa certa. Todos os meus amigos e família estão aqui nos EUA e não conheço ninguém para onde vou, por isso é uma grande decisão a tomar – se tiver de a tomar.”

O piloto americano de IndyCar Colton Herta respondeu à especulação contínua sobre uma potencial mudança para a Fórmula 1 com a Cadillac em 2026. A General Motors vai entrar na F1 com a marca Cadillac, e Herta há muito que está ligado a uma mudança para o Grande Circo.

