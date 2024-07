Colégio de Comissários (Sondagem): Quem teve culpa no incidente Verstappen vs Hamilton no GP da Hungria? – Resultados

Estreamos um novo espaço onde os leitores podem dar a sua opinião. Chama-se Colégio de Comissários, onde será feita uma sondagem sobre a culpa de determinados incidentes nas corridas. Claro que esta rubrica apenas será usada quando se justificar, em incidentes de relevo que mereçam a atenção de todos. O objetivo passa por uma troca de ideias salutar, discutindo diferentes pontos de vista, com respeito e elevação.

O primeiro incidente escolhido envolve Max Verstappen e Lewis Hamilton no GP da Hungria. Estávamos na volta 63 e a luta entre Verstappen e Hamilton aquecia, com o #1 da Red Bull de faca nos dentes, já depois de muito reclamar com a equipa, claramente agastado. No final da reta da meta, Verstappen aproveita o cone de aspiração e o DRS para ultrapassar Hamilton que, por sua vez, tinha acabado de passar um retardatário. Verstappen bloqueia as rodas na abordagem à curva 1 e queima a travagem. Dá-se o toque com Hamilton, que faz a traseira do RB20 levantar voo.

Max Verstappen queixou-se de que Hamilton mudou de trajetória na travagem, enquanto Hamilton afirmou que não rodou o volante. Os comissários avaliaram a manobra e decidiram que se trava apenas de um incidente de corrida.

Imagens do incidente (link AQUI):

Eis o que FIA escreveu na sua decisão:

“Os Comissários Desportivos ouviram o piloto do Carro 1 (Max Verstappen), o piloto do Carro 44

(Lewis Hamilton), representantes das equipas e analisaram dados do sistema de posicionamento/marcação, vídeo, cronometragem, telemetria e provas de vídeo no carro.

Na aproximação à curva 1, tanto o Carro 44 como o Carro 1 ultrapassaram o Carro 23. O carro 44 regressou à linha de corrida antes da zona de travagem e começou a virar para a curva 1. O carro 1 aproximou-se da curva mais rapidamente do que nas voltas anteriores (devido ao DRS) e travou no

no mesmo ponto que anteriormente. O condutor do carro 1 argumentou que o Veículo 44 estava a mudar de direção durante a travagem. O condutor do carro 44 afirmou que estava simplesmente a seguir a sua linha de corrida normal (o que foi confirmado pela análise do vídeo e da telemetria

e de telemetria das voltas anteriores).

Ficou claro que o Carro 1 bloqueou ambas as rodas dianteiras na aproximação à curva 1 antes de

antes de ocorrer qualquer impacto, mas sem seguir a linha de curva normal para uma manobra de ultrapassagem. O condutor do carro 44 declarou que se tratava de um incidente de corrida, enquanto o condutor do automóvel 1 carro que se tratava de um caso de mudança de direção durante a travagem.

Os Comissários Desportivos não consideram que este seja um caso típico de “mudança de direção sob

travagem”, embora consideremos que o condutor do automóvel 44 poderia ter feito mais para evitar a colisão.

Assim, determinamos que nenhum condutor foi predominantemente culpado e decidimos não tomar qualquer outra medida”.

A opinião dos leitores

Os resultados da votação são claros. 74,7% dos leitores que votaram consideram Max Verstappen o culpado, enquanto 18,6% consideram que se trata de um incidente de corrida. Apenas 6,8% apontam Lewis Hamilton como o culpado.

Vox Pop

Scb

Max faz uma tentativa de ultrapassem nos limites, bloqueia as rodas e falha a mesma não conseguindo fazer a curva tornando o contacto inevitável. Por sorte sem consequências de maior para Hamilton.

Situações como esta devem ser punidas senão teremos uma escalada como em 2021. Incidente de corrida para mim é luta roda com roda, não tentativas desesperadas de ultrapassagem com alta probabilidade de correr mal.

pedro_speed

Para mim o Max exagerou muito e por isso bloqueou as rodas. O Hamilton talvez tivesse podido evitar o contacto, mas não o fez e bem.

Este Max tem de aprender. A pista não é toda dele. Este foi apenas o 1º corretivo que levou de outro piloto raçudo como é o Hamilton. Em anos anteriores, em situações similares com o Max, mas em que o inglês lutava pelo campeonato, às vezes levantava o pé.

Aqui o Lewis não tinha nada a perder e deu o corretivo adequado ao Mad Max. Toma lá que é para aprenderes. Talvez até percas o campeonato se levares mais corretivos destes!

Eu adoraria!

És bom piloto, mas não tens estofo como ser humano!

GTONE

Incidente de corrida, mas que nitidamente tem um culpado, o que ao forçar erra a travagem. Assumir o erro custa é muito para alguns “pilotos/adeptos”.