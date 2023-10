Circuito de Spa-Francorchamps pode assinar novo contrato com a F1 até 2025 | AutoSport

Apesar do enorme sucesso entre os fãs da Fórmula 1, a realização do Grande Prémio da Bélgica tem estado ameaçada ano após ano devido ao interesse generalizado na competição mundial e os argumentos económicos de outros países. Aumentando a pressão à manutenção de Spa-Francorchamps no calendário do mundial estão ainda os episódios trágicos que tiveram como consequência as mortes dos pilotos Anthoine Hubert em 2019 e Dilano van ‘t Hoff em julho deste ano.

Na altura do GP da Bélgica, e tendo que negociar com a FOM um novo contrato com o atual a terminar em 2024, Vanessa Maes,diretora executiva do circuito de Spa-Francorchamps, salientou que iria começar a tratar desse assunto ainda este ano e que não iria “deixar fugir” a oportunidade de manter a prova no calendário do mundial, admitindo porém, que “há muitos candidatos e poucos lugares”.

A especulação sobre o fim da prova no circuito belga esteve intimidante ligada à possibilidade da realização do Grande Prémio da África do Sul em Kyalami, que não conseguiu garantir o seu lugar no calendário. A F1 regressou a Spa este ano, mas sem se saber o futuro desta relação, mas de acordo com fontes do jornal belga Het Laatste Nieuws, estará para breve a assinatura de novo contrato até 2025, garantindo assim a continuação do Grande Prémio da Bélgica além de 2024. Segundo a mesma fonte, o ex-primeiro-ministro da região da Valónia, na Bélgica, Melchior Wathelet, estará a liderar o processo, tendo reunido com Stefano Domenicali.

Ainda não há qualquer confirmação oficial, nem por parte do circuito ou da Fórmula 1.

Foto: Francois Nel/Getty Images/Red Bull Content Pool