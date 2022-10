Circuito das Américas gostaria de ter corridas de motos no programa da Fórmula 1 | AutoSport

Apesar de terem esgotado a venda de bilhetes para o fim de semana do Grande Prémio dos EUA, o programa no Circuito das Américas ficou reduzido com o final antecipado da época da W Series. Por isso, o responsável do traçado de Austin gostaria de poder juntar mais séries à competição rainha do automobilismo e caso não pudessem ser a Fórmula 2 e Fórmula 3, poderiam pensar em organizar corridas de duas rodas como suporte à F1.

Robert Epstein, responsável do Circuito das Américas afirmou que é mais uma exigência da Fórmula 1 do que um problema a sua organização e que “se não for Fórmula 2 ou Fórmula 3, podemos ser criativos […], preencher o programa de uma forma ou de outra. Por exemplo, eu gostaria de ver motos no

programa de apoio da Fórmula 1. Acho que seria divertido e os fãs gostariam”.

Epstein explicou que não precisa de ser o MotoGP, que também visita a pista texana, mas poderia tratar-se de uma corrida com lendas do motociclismo ou “com personalidades famosas. Também estamos a considerar algo assim. Isso pode ser engraçado e não é feito há muito tempo”.

A ideia do responsável do circuito é preencher o programa para criar mais valor aos espectadores que pagaram o bilhete para ver a Fórmula 1 e lembrou que quando a Fórmula 2 e Fórmula 3 acompanharam o mundial em Austin foi melhor. Com a decisão da W Series em cancelar o resto da época por falta de financiamento tão em cima da hora do GP dos EUA, não foi possível encontrar uma série de suporte em substituição.