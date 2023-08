Christian Horner: “Se não consegues aguentar o Helmut Marko, não aguentas a F1” | AutoSport

Helmut Marko é conhecido pela sua forma direta e sem filtros como fala. O homem responsável pelos jovens pilotos que querem chegar à F1 não gosta de facilitar a vida aos seus pupilos e Christian Horner acredita que esta é postura certa, pois se não conseguirem aguentar a pressão de Marko, dificilmente conseguem aguentar a pressão da competição.

Marko, apesar dos seus 80 anos, continua ativo como sempre, atento aos jovens que segue a par e passo, sem ter receio de dizer o que pensa:

“Ele é duro com os pilotos juniores, mas se eles não conseguirem sobreviver ao Helmut, nunca sobreviverão à F1. Ele é o pesadelo de um diretor de comunicação. Por isso, quando o Helmut se passa, vocês só têm de o chatear e conseguem uma manchete. Mas ele diz as coisas como as vê. Em muitos aspetos, é muito parecido com o Niki Lauda, pois são da mesma geração e têm a mesma fibra. Ele continua a ver todas as sessões de Fórmula 3, todas as sessões de F2, todos os parciais e a seguir religiosamente os jovens talentos. Sempre tive uma relação muito direta e boa com ele.”